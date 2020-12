Por un cambio de último momento en el proyecto, habrá cuatro subas por año en lugar de dos y en marzo el aumento será más que bajo que el que estaba previsto Fuente: Archivo

4 de diciembre de 2020

El proyecto de ley de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno quedó listo para ser tratado en los próximos días en el recinto del Senado. El texto que obtuvo dictamen de comisiones fue emparchado horas antes de que los representantes del oficialismo en la cámara alta le dieran su aval. Ahora, por uno de los cambios dispuestos, previsionalistas y referentes de la oposición advierten que los jubilados perderán la actualización de sus haberes correspondiente a un período de tiempo. Y que, si bien habrá cuatro aumentos en el año en lugar de dos como estaba previsto, en el mes de marzo los haberes tendrán una recomposición inferior a la que hubieran recibido según el proyecto de ley original.

¿Por qué ocurriría eso? Después de haber defendido la frecuencia semestral para los reajustes de los ingresos previsionales a partir de 2021, ahora el Poder Ejecutivo prefiere que haya subas trimestrales. El cambio de opinión ocurrió el miércoles por la noche, tras la negativa del bloque de senadores del Frente de Todos a votar favorablemente el artículo 6 del proyecto de ley que ingresó al Congreso el viernes 27 de noviembre.

Ese artículo decía que el aumento de 5% otorgado a los haberes en diciembre sería descontado del porcentaje que arrojara como resultado la fórmula para la recomposición de marzo de 2021. Tal pretensión, revelada por LA NACION el sábado último, provocó fuertes rechazos.

La explicación oficial fue que, como la de marzo iba a ser una suba definida para todo un semestre, el porcentaje debía aplicarse tomando como base los haberes de seis meses antes, es decir, cuando todavía no se había sumado el 5%. Y que, entonces, si no se restaba en marzo el porcentaje otorgado en diciembre, los jubilados cobrarían un aumento de base semestral a tres meses de distancia de haber percibido una recomposición. O sea, iban a cobrar de más. La lógica del oficialismo no sigue para 2020 el razonamiento de la frecuencia de reajustes trimestrales de la ley 27.426, por el hecho de que esa ley está suspendida según lo dispuesto en diciembre de 2019.

La discusión se dio casi al término de un año en el que se aplicó un ajuste a los jubilados cercano a los $100.000 millones, si se comparan las subas efectivamente dispuestas por decretos con las que debieron haberse dado si no se hubiera suspendido la movilidad legal, según estimaciones del Ieral.

Pocos días antes del ingreso del proyecto de ley al Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, habían anunciado el aumento de 5% para este mes. No dijeron entonces que sería a cuenta de futuras subas, pese a que el proyecto de movilidad con base semestral ya había sido anunciado. El decreto que oficializa la suba la describe como la recomposición para el período de diciembre de 2020 a febrero de 2021, siguiendo la lógica de los reajustes trimestrales que comenzó en 2018.

Tal como quedó ahora el texto, en marzo se dará un aumento calculado según lo ocurrido con las variables de la fórmula (recaudación tributaria con destino a la Anses por beneficio y salarios) en el cuarto trimestre de 2020.

"Un tema no menor es que si se toman los datos del trimestre inmediato anterior, definitivamente se saltean un trimestre", advierte el economista e investigador principal en temas de seguridad social del Cippec, Rafael Rofman. El razonamiento es que con la ley 27.426 (la de la fórmula suspendida), en diciembre de 2019 el incremento se otorgó según las variaciones de los precios y los salarios del segundo trimestre de ese año. "Luego, en 2020 se fueron dando aumentos por decreto que, indirectamente [porque, en la práctica no se usó la fórmula], corresponderían al tercer trimestre de 2019 (el de marzo), al cuarto trimestre de 2019 (junio), al primer trimestre de 2020 (septiembre) y al segundo trimestre (diciembre). Si en marzo dan un aumento vinculado al último trimestre de 2020, ¿qué pasó con el tercer trimestre?", dice Rofman.

Según el economista, cuando se empezó a usar la fórmula aprobada en 2017 se postergó el pago de un trimestre "y ahora están haciendo un pagadios de eso". Con la fórmula que rigió en 2018 y 2019 se dispuso que los datos para hacer el cálculo se tomaran con un rezago de seis meses. En el arranque, el pase de una modalidad a otra determinó que en marzo de 2018, cuando según la fórmula vieja correspondía actualizar los haberes según lo que había pasado en todo el segundo semestre de 2017, se diera un aumento vinculado solo con el tercer trimestre, en tanto que el cuarto trimestre fue compensado en junio de 2018, de manera diferida. Ahora, al pasar el rezago de datos de seis a tres meses, quedaría un trimestre sin cubrir, si se siguiera la lógica de la ley que quedó suspendida.

Según el diputado Alejandro Cacace (UCR- San Luis), vicepresidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social en la cámara baja, el Gobierno decidió ahora, por un lado, resignar la cláusula de tomar el aumento de diciembre como pago a cuenta y, por el otro, dejar sin considerar el tercer trimestre de este año. ¿Conclusión? "Se siguen robando un trimestre", dice el legislador, que advierte que esa era la idea al considerar la suba de este mes como un pago a cuenta.

"Según una presentación que había hecho la Anses en el Congreso, para marzo la fórmula semestral iba a dar 11,7%; ahora, si se sigue la misma proyección pero con cálculo de base trimestral, se daría un 6,1%", dice Cacace, porque se perdería todo un trimestre.

Siguiendo el proyecto oficial, habrá cuatro reajustes cada año. El porcentaje de junio próximo se fijará según lo ocurrido con la recaudación y los sueldos en el primer trimestre de 2021. En septiembre habrá un alza vinculado con el segundo trimestre del año, y en diciembre, uno que responderá al comportamiento de las variables en el tercer trimestre. De haberse seguido con la fórmula de base semestral, se hubieran previsto dos incrementos: uno en marzo (basado en lo ocurrido con la recaudación y los salarios en el segundo semestre de este año), y otro en septiembre (que hubiera considerado las variaciones de los componentes de la fórmula al primer semestre de 2021).

Cacace opina "es mejor" que haya subas trimestrales en lugar de semestrales, "porque como las variables cambian constantemente, sirve que haya períodos más cortos y que el rezago de los datos sea menor; pero el primer aumento debería calcularse incluyendo los dos últimos trimestres de este año para que no se pierda ningún período. Con lo que hacen, logran el ahorro fiscal que querían".

Para la abogada Elsa Rodríguez Romero, la dificultad para hablar de "un trimestre salteado" en la aplicación de un índice está en el hecho de que este año las subas no respondieron, en rigor, a ningún índice. "Los aumentos de 2020, a mi criterio, no respondieron a ningún trimestre de referencia", explica. Y agrega que, con la aprobación de la ley de emergencia en 2019, lo que pasó fue que en marzo de 2020, cuando se debía compensar el trimestre de julio a septiembre, en la práctica "dieron cualquier cosa" y no el resultado de la fórmula. Por lo tanto, y dado que el Gobierno consideró en sus dichos que lo otorgado por decretos fue para cubrir la inflación de este año, lo que quedó sin compensar es el segundo semestre entero de 2019, un período que ya había transcurrido (estaba devengado) cuando empezó a regir la suspensión de la fórmula. Es el período que debía tomarse como referencia para las subas de marzo y junio de 2020.

La abogada afirma que los funcionarios se dan por satisfechos porque dicen que con los decretos se cubrirá (no para todos) la inflación de 2020. "Si aceptamos eso, lo que seguro quedó sin compensar es el período de julio a diciembre de 2019", advierte. Por ese lapso, según la fórmula suspendida debió haberse dado un aumento total de 23,7% entre marzo y junio. En cambio, los jubilados recibieron entre 10,1% y 19,9%, índices que desde el Gobierno se fueron comparando con una inflación cercana a cada momento de las subas y no con la inflación pasada, que quedó sin compensar.

Rodríguez Romero propone el ejercicio de aceptar que, dada la emergencia, se compense en 2020 la inflación del año, olvidando el pasado. "Pero entonces, si la inflación es de 35%, a un montón de gente no se le dio eso; debería darse lo que falta para cubrir la inflación".

En definitiva, analiza el abogado Adrián Tróccoli, más allá de cuál sea el período perdido, el hecho cierto es que las jubilaciones están atrasadas. Este año, en el que según la ley suspendida debieron recibir un aumento de 42% y, por tanto, recuperar algo del terreno perdido frente a la suba de precios en los últimos años, terminará una vez más con caídas de poder adquisitivo para muchos, porque la suba efectiva acumulada varía entre 24,3% y 35,3% y la inflación, según lo previsto, será de un índice cercano al segundo de esos porcentajes. Desde el Gobierno, señala el abogado, se habla mucho de cuánto se perdió en los últimos años, "pero de cómo recuperar eso, nada".

