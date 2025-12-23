El Gobierno llamó a licitación para privatizar su participación en Transener

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la privatización de su participación en Transener, la principal compañía encargada del transporte eléctrico de alta tensión en el país.

El Estado posee el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin.

Entre los considerandos en la Resolución 2090/25, publicada hoy en el Boletín Oficial, se dispone: “Que, en atención a lo expuesto, con el fin de realizar la venta de las acciones integrantes del capital social de Citelec S.A. de titularidad de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), corresponde en esta instancia autorizar el llamado a Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base en los términos de los Artículos 17, inciso 2) y 18, inciso 2) de la ley 23.696 y con sujeción a las condiciones establecidas en los artículos 5°, 6° y 7° del anexo I del decreto 695/2024″.

Además, se dispuso: “Que el precio base del referido Concurso Público surge de la tasación efectuada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE S.A.), conforme se detalla en el Pliego que se aprueba en la presente medida”.

Esta privatización ya había sido anunciada por LA NACION en julio pasado, cuando se informó que, luego de oficializar la puesta en marcha de la privatización de AySA y del Belgrano Cargas, el próximo objetivo del Gobierno estaba vinculado al sector energético.

“El Ministerio de Economía se prepara para publicar en el Boletín Oficial la venta de su participación en Transener, la principal compañía encargada del transporte eléctrico de alta tensión en el país", se afirmó en ese artículo.

Citelec tiene el 52,64% de las acciones clase A de Transener. El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%).

El valor actual de la empresa en el mercado ronda los US$600 millones, por lo que el Estado podría vender su participación por algo más de US$150 millones.

Transener tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV. Opera el 85% de la red y supervisa el 15% restante.

“La demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024. En el mismo período, el sistema de transporte se expandió apenas un 54%. Desde un punto de vista cuantitativo, el diagnóstico es claro: tenemos un sistema fuertemente saturado, lo que genera mayores costos de mantenimiento. Por un lado, el equipamiento opera con más estrés y exigencia; por otro, se vuelve muy difícil realizar tareas de mantenimiento durante días hábiles y horarios normales. Esto implica un sobrecosto, ya que se debe trabajar mayormente fuera del horario habitual”, señaló Pablo Tarca, director general de Transener, en una audiencia pública realizada en febrero de este año.

El congelamiento de tarifas y los mecanismos de ajuste discrecional aplicados en las últimas décadas han tenido un impacto negativo en el sistema eléctrico, que se encuentra en emergencia económica desde 2002, con excepción del período 2017-2019.

La concesión de Transener comenzó en 1993. Desde entonces, en 20 de los últimos 33 años el sector convivió con situaciones de emergencia económica, lo que derivó en una fuerte restricción de inversiones y en una baja rentabilidad.