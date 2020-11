Durante este año el Gobierno decidió de manera discrecional los reajustes a los haberes; dio subas inferiores a las de la movilidad suspendida Crédito: Pixabay

Silvia Stang Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 15:39

De haber seguido vigente este año la fórmula de movilidad previsional dispuesta por la ley 27.426, aprobada a fines de 2017, en diciembre próximo los jubilados recibirían un aumento de 4,48%. En la práctica, todavía no se sabe qué ocurrirá: el presidente Alberto Fernández confirmó hoy que en el último mes del año habrá una recomposición de los ingresos previsionales, pero no precisó de cuánto será. "No queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación", afirmó el mandatario. Hasta ahora, los incrementos por decreto derivaron en ingresos que son inferiores a los que habría en caso de haberse aplicado el cálculo que fue suspendido apenas asumió el Gobierno.

Con la modalidad de reajustes aprobada durante el macrismo, la suba de las jubilaciones en todo 2020 habría llegado a 42%, unos puntos por arriba de la inflación proyectada para el año, de 35,8%, según las estimaciones de los economistas que participaban del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central.

Al porcentaje de suba de todo el año se llega tras sumar, de manera acumulativa, los incrementos que habrían correspondido, según la fórmula suspendida, en los meses de marzo (11,56%), junio (10,9%), septiembre (9,88%) y diciembre (4,48%). Bajo el supuesto de la vigencia de esa modalidad de actualizaciones, el haber mínimo sería a partir del mes próximo de $19.980, y un ingreso mensual que a principios de año era de $50.000, por ejemplo, llegaría a $71.000.

En la práctica, la suba total otorgada hasta ahora por el gobierno de Alberto Fernándezestuvo por debajo de lo que habría resultado en caso de aplicarse la fórmula que quedó fuera de juego, dado lo dispuesto por la ley de emergencia económica, de fines de 2019. Hasta septiembre, por los incrementos de la fórmula todos los haberes habrían acumulado una suba de 35,9%. En cambio, por los aumentos dados por decreto las subas se ubican en niveles de entre 18,4% y 28,9%, dependiendo del nivel de ingresos.

Así, por ejemplo, el haber mínimo, de $14.067,93 a principios de año, es ahora de $18.128,85, mientras que sería de $19.124,45 con la fórmula suspendida (inferior en $995,6); quien cobraba $50.000 en febrero tiene actualmente un ingreso de $60.062,6, mientras que cobraría $67.971,8, es decir que se obtendrían $7309,2 mensuales más en caso de no haberse suspendido la fórmula.

Para un haber que a inicios de 2020 era de $20.000, la diferencia actual y por mes es de $2137,1: en virtud de los decretos se cobra $25.051,7, mientras que en el supuesto de haberse mantenido la fórmula de 2017 el monto sería de $27.188,8. Para quienes cobran el haber máximo otorgado por la Anses, hoy de $121.990, la diferencia es de $18.119 mensuales.

Ahora se está a la espera del anuncio sobre el aumento de diciembre. A la vez que suspendió la aplicación de la movilidad, la ley 27.541 estableció que, en ausencia de una nueva modalidad legal para las actualizaciones, el Poder Ejecutivo debía fijar trimestralmente el incremento de los haberes. En el decreto de necesidad y urgencia 542, con el que se prorrogó la suspensión de la fórmula, se volvió a mencionar ese deber del Ejecutivo, pero se eliminó de la frase la palabra "trimestralmente". Esa frecuencia para las recomposiciones era la que había dispuesto la ley de 2017.

"En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, porque somos conscientes de que tenemos que hacerlo", dijo hoy el presidente Fernández en una entrevista televisiva con periodistas del canal A24, en la que cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri, por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en los últimos años.

En la fórmula suspendida, el porcentaje de la suba de diciembre próximo surge de sumar el 70% de la variación que tuvo el Índice de Precios Minoristas (IPC) del Indec en el segundo trimestre de este año, y el 30% del alza que registró en el mismo período la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Este último indicador avanzó un 2,3% en junio, después de haber mostrado variaciones muy bajas, de 0,1% y de 0,2% en abril y mayo, respectivamente. El dato es calculado por la Secretaría de Seguridad Social sobre la base de las declaraciones de salarios hechas por los empleadores. La inflación del trimestre en cuestión, en tanto, fue de 5,29%.

Las subas otorgadas hasta ahora por decreto fueron de entre 3,75% y 12,96% en marzo (ese mes se dieron aumentos compuestos de un porcentaje más una suma fija que fue igual para todos); de 6,12% en junio y de 7,5% en septiembre.

El incremento de diciembre debería ser el último otorgado de manera discrecional por el Gobierno. Según lo previsto, en 2021 comenzará a regir una nueva fórmula, aunque antes, claro, el Congreso debería aprobar una ley. La semana pasada, a horas del inicio de la misión del FMI en la Argentina, el Poder Ejecutivo oficializó su propuesta, que promete, al mismo tiempo, que las jubilaciones subirán más que los precios y que se reducirá el déficit actual del sistema previsional.

La fórmula combina la variación de los salarios formales y de la recaudación de los recursos que van a la Anses dividida por la cantidad de beneficios. No tiene en cuenta la inflación, ni como parte del cálculo ni como garantía de suba mínima. Y, si bien no define un piso para las subas semestrales (serían en marzo y en septiembre), sí determina un techo, vinculado con la recaudación de los recursos para el sistema de la seguridad social.

Conforme a los criterios de Más información