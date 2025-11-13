Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este jueves 13 de noviembre

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa con el pago de las prestaciones sociales del anteúltimo mes de 2025, según el calendario oficial. El organismo previsional abona este jueves 13 de noviembre las jubilaciones mínimas y las PNC (Pensiones no Contributivas).

Este mes impacta un 2,08% de aumento en las prestaciones de Anses ANSES

En el penúltimo mes del año, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Con esta actualización se modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por Vejez, Invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables.

Quiénes cobran este jueves 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos: DNI terminados en 3

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 6 y 7

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de noviembre 2025 de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2025

Los montos actualizados para este mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $333.085,39 + bono de $70.000 = $403.085,39.

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31 + bono de $70.000 = $336.468,31

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.159,77 + bono de $70.000 = $303.159,77

Por qué el aumento mensual a jubilados es menor a la inflación

El bono previsional busca compensar la inflación registrada y garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados con menores haberes. Sin embargo, aunque en noviembre se aplique la suba del 2,07%, el bono previsional permanece sin actualizaciones y sigue siendo de $70.000, para quienes perciben la mínima.

Esta particularidad incide en el monto final de las jubilaciones, ya que la suma adicional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y redunda en que la jubilación mensual, en mano, tenga un reajuste más bajo que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Las jubilaciones y pensiones que distribuye Anses en la jornada Shutterstock - Shutterstock

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.