De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

La Prestación Alimentar que distribuye la Anses junto al Ministerio de Capital Humano, y que anteriormente se conocía como Tarjeta Alimentar, cuenta en septiembre con el mismo monto que en los meses anteriores, ya que en esta prestación no impactaron actualizaciones.

Tal como confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, la Tarjeta Alimentar correspondiente al noveno mes del año oscila entre los $52.250 y los $108.062, dependiendo del grupo familiar.

Esta herramienta consta de una acreditación de dinero mensual para costear alimentos y bebidas de la canasta básica alimentaria. Aquí quedan excluidas las bebidas alcohólicas, ya que la finalidad del beneficio es garantizar el acceso a alimentos para niños y adolescentes.

La Tarjeta Alimentar se puede utilizar en comercios y ferias que cuenten con el dispositivo POS, que permite el proceso de transacciones de ventas.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2025

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

¿A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar está destinada a los siguientes grupos de personas:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Cuándo se acredita la Tarjeta Alimentar de septiembre de 2025

La Prestación Alimentar se percibe junto a la prestación social de origen, ya sea la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva. Estas se cobran de acuerdo a la terminación del DNI, en coincidencia con el calendario elaborado por la Anses, para las entregas mensuales.

¿Cómo se solicita la Tarjeta Alimentar?

No es necesario realizar ningún trámite específico para acceder a la Tarjeta Alimentar. La asignación se realiza de manera automática por parte de Anses, que cruza información con sus bases de datos para determinar si el usuario cumple con los requisitos.

Desde la modificación en la edad de los hijos de los beneficiarios en octubre del año pasado, la actualización se realiza de manera automática, para simplificar el acceso al beneficio.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

La única condición importante es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en el sitio de Anses. Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.