Jubilaciones de la Anses: el aumento de octubre será de 1,66% y el ingreso mínimo quedará, en mano, en $492.676

Las jubilaciones y pensiones de la Anses tendrán en octubre una actualización de 1,66%. Con ese aumento, el haber mínimo quedará en $435.748,51 y, al sumarse el bono de $70.000, el ingreso más bajo del régimen previsional quedará en $505.748,51. En mano -si se descuenta el aporte al PAMI-, la cifra será de $492.676,05.

El haber máximo, en tanto, será el próximo mes de $2.932.174,85, en bruto, y de $2.769.316,82 en neto, es decir, una vez hecho el descuento para financiar la obra social.

El porcentaje del reajuste responde a la variación que tuvo en agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó el Indec.

El reajuste de 1,66% se aplica sobre todos los haberes del sistema general, sin importar el monto, y también sobre las prestaciones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las prestaciones del salario familiar en el trabajo formal. Además, la movilidad impacta en el monto de los aportes previsionales de los autónomos y de un grupo de asalariados.

Como el refuerzo para los ingresos más reducidos sigue congelado en $70.000, para quienes tienen un ingreso mensual equivalente al haber mínimo más el bono, la suba efectiva no alcanza el 1,66%, sino que es inferior: esas personas cobrarán apenas un 1,42% más que en el mes actual.

La cifra de ese plus fue incrementada por última vez en marzo de 2024; por lo tanto, octubre será el trigésimo primer mes sin actualización.

Si esa parte del ingreso mensual se hubiera reajustado siguiendo la variación de los precios minoristas, como ocurre con los haberes propiamente dichos, este mes el monto sería de $157.800, en tanto que en octubre rondaría los $160.420 (en el cálculo no se considera el aumento extraordinario que, al margen de la variación del IPC, tuvieron los haberes en abril de 2024). Desde el momento en que la cifra quedó congelada, la inflación fue de 129%.

Las cifras referidas a los ingresos de octubre fueron estimadas por LA NACION. En los próximos días, la Anses dispondrá mediante una resolución los montos oficiales. En la cuenta se consideró el índice de inflación del Indec con dos decimales, y para estimar los ingresos netos se restó el aporte al PAMI, que es de 3% sobre el haber mínimo y de un porcentaje progresivamente mayor cuanto más elevado es el ingreso (en la práctica, suele haber otros descuentos, aquí no contemplados, como las cuotas de una moratoria). Del bono no se resta ningún importe, porque así lo establece la normativa.

Según los datos de junio último publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, unas 2,89 millones de personas cobran el ingreso conformado por el haber mínimo más el bono. Son algo menos de la mitad de los jubilados y pensionados del régimen contributivo y, en su mayoría, obtuvieron su prestación recurriendo a una moratoria.

Según datos oficiales, unas 2,89 millones de jubilados y pensionados cobran el monto equivalente al haber mínimo más el bono, que está congelado en $70.000 Daniel Basualdo

En el grupo de quienes cobran el importe más bajo hay quienes tienen -sin considerar el bono- un haber superior al mínimo, pero inferior a la suma del mínimo y el refuerzo de $70.000. En esos casos, se abona un adicional de un monto tal que el ingreso llegue al importe garantizado. En octubre, por ejemplo, si el haber es de $480.000, el plus será de $25.748,51 para que, de esa manera, se llegue a $505.748,51.

Prestaciones no contributivas

Las prestaciones no contributivas reciben también un reajuste por movilidad que se define según el índice de inflación de dos meses atrás.

En octubre, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, será de $348.598,81. Con el bono, la cifra llegará a $418.598,81, en bruto. En mano, este ingreso será de $408.140,85.

La pensión no contributiva por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo, será en octubre de $305.023,96. Con el refuerzo quedará en $375.023,96, en bruto, y en $365.873,24 ya descontado el aporte al PAMI.

Ingresos vs. precios

En los primeros ocho meses de este año, la inflación acumuló un 21,3%. En ese período, las jubilaciones y pensiones tuvieron una suba por movilidad de 23,14%. De esa manera, quienes cobran haberes puros (sin bono) recibieron un reajuste algo mayor a la suba promedio de precios; se trata del grupo que más poder adquisitivo perdió entre 2020 y principios de 2024, y lejos están esos 3 millones de jubilados y pensionados de recuperar aquel deterioro.

El haber máximo del sistema de la Anses será en octubre de $2.932.174,85, en bruto nito - Shutterstock

En enero, febrero, marzo y julio, las recomposiciones fueron de porcentajes más bajos que los de la suba promedio de precios, en tanto que en abril, mayo, junio y agosto ocurrió lo contrario y la movilidad resultó mayor que la inflación.

Por el rezago de dos meses que tiene el índice de movilidad respecto del dato de variación del IPC, las jubilaciones pierden poder de compra cuando el promedio de los precios tiene tendencia al alza, y se recuperan cuando el índice de inflación va a la baja.

Para quienes cobran el ingreso mínimo, el reajuste en los primeros ocho meses del año fue de solo 19,2% (por el congelamiento del bono), con lo cual siguieron perdiendo frente a la inflación.

Reajuste de aportes

La movilidad impacta en los aportes previsionales de los autónomos y en las remuneraciones mínima y máxima usadas para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI.

En octubre, esos salarios serán, en cada caso y aproximadamente, de $146.760 y de $4.769.631. Todos los sueldos mayores a esta última cifra tendrán por los tres conceptos un descuento de $810.837.

Pagos por hijos

El reajuste mensual de 1,66% alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en octubre será de $156.588 para menores de 18 años y de $509.863 por hijos con discapacidad. Es la prestación percibida por trabajadores informales y desocupados y cada mes se cobra, en la mayoría de los casos, el 80% del total, en tanto que el 20% de los importes queda pendiente para un pago anual, sujeto a la certificación de cuidados sanitarios y asistencia escolar.

Las asignaciones del salario familiar que percibe un grupo de empleados formales y de monotributistas también están sujetas a la movilidad. En este grupo, los importes por hijos menores de 18 años serán, dependiendo de cuánto dinero llegue al hogar, de $78.304; $52.821; $31.949 y $16.486.

El ingreso tope familiar para acceder a las asignaciones de carácter mensual será de $6.419.725, en tanto que ningún integrante podrá tener individualmente un ingreso mayor a $3.209.862.