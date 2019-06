Kevin Leyes: el autodidacta que llegó a Silicon Valley

Crédito: Fabián Falavolta

Lucila Lopardo 26 de junio de 2019

Con 18 años, Kevin Leyes es CEO de Team Leyes, su propia marca y tienda online de joyas con impronta urbana. Pero su carrera empezó mucho antes. A los 12 años fue premiado y reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la Fundación Dr. Manuel Sadosky, la Cámara de Software (Cessi) y Cicomra por ganar el "Desafío Dale Aceptar", un concurso de programación destinado a jóvenes. "Nací en Pontevedra, soy de ahí y vivo ahí. En un momento de mi vida mis papás se separaron, vivo con mi mamá y mi hermana. Siempre me consideré una oveja negra. A los 12 años fue el boom, porque recibí el reconocimiento por programación", reconoció.

Leyes se define como autodidacta. Aprendió a programar gracias a la búsqueda y el uso de Internet. "Siempre destaco a Internet como método de aprendizaje. Me abrió las puertas para conectar a un montón de personas en todo el mundo", contó en un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

Pero los "empujones" no quedaron ahí. En 2017, fue seleccionado como "Joven Embajador" por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y el Departamento de Estado del mismo país. Y este año fue seleccionado para representar al país en el programa de capacitación en emprendedorismo e innovación TrepCamp Entrepreneurial Simulator en Silicon Valley, California y en Latin American Leadership Academy, en Ciudad de México.

Hoy, Team Leyes trabaja con algunos de los artistas más reconocidos del género urbano en la Argentina como Ecko o Khea. "El negocio comenzó como emprendimiento, nunca imaginé que podría llegar a escalar como hoy. Contamos con 50.000 seguidores en Instagram, una audiencia joven, de entre 15 a más de 20 años", explicó.

"Team Leyes es mi sustento económico, lo que me permitió insertarme en el mundo emprendedor en la Argentina y lo que ahora me permite hacer otro tipo de actividades desde lo social", describió. Leyes cree que "el emprendedor siempre va más allá, busca por fuera de lo que hay y crea oportunidades donde no las hay". "Emprender se trata de derribar problemas y aprender. Muchos me ven como emprendedor y me dicen 'qué bueno, laburás desde tu casa, no tenés horarios'. Pero por ahí ese emprendedor está trabajando desde su casa muchas más horas que un profesional", destacó. A futuro, Leyes aseguró que va por más. "No me cierro ni me encasillo", concluyó.