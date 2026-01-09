El calendario de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para enero de 2026 ya se puso en marcha este viernes 9 de enero, que comenzó con la distribución de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. En ese sentido, varias personas se preguntan cuándo cobran sus haberes previsionales en el primer mes del año.

En enero, los jubilados y pensionados reciben un reajuste del 2,47% para las prestaciones sociales en el primer mes del año. Este porcentaje se aplica en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que alcanzó un 2,5%. A este incremento se suma a un bono extraordinario de $70.000 para ciertos grupos de beneficiarios.

Los jubilados tienen un aumento del 2,47% en enero

Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en enero 2026

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del 9 de enero y el calendario se extenderá hasta el 22 de enero de la siguiente forma:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados y los pensionados en enero

En cuanto a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el cronograma de pagos se iniciará más tarde en el mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen un calendario específico. Sus beneficiarios reciben sus haberes desde el 9 de enero y se extiende hasta el 15 de enero con esta distribución:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

¿Cuánto cobran los jubilados en enero 2026?

El monto de las jubilaciones y pensiones en enero 2026

La escala de haberes jubilatorios quedó conformada de la siguiente manera para el primer mes del año:

Jubilación mínima : El haber base llega a $349.299,31. Al sumar el bono de $70.000, el total de bolsillo se ubica en $419.299,31 .

: El haber base llega a $349.299,31. Al sumar el bono de $70.000, . Jubilación máxima : El techo para las prestaciones superiores del sistema asciende a $2.350.453,71 .

: El techo para las prestaciones superiores del sistema asciende a . PUAM : El valor actualizado es de $279.439,45. Con el extra de $70.000, la cifra final es de $349.439,45 .

: El valor actualizado es de $279.439,45. Con el extra de $70.000, . PNC: Para casos de invalidez o vejez, el monto base es $244.509,52. Junto con el bono, el beneficiario cobra $314.509,52.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.

