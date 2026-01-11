LA NACION

Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 12 al 16 de enero

El organismo previsional comienza con la entrega de las jubilaciones mínimas, la AUH y las PNC, entre otras

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Entregarán algunas de las prestaciones sociales de la Anses
Entregarán algunas de las prestaciones sociales de la Anses

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) comienza esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero 2026, según está establecido en el calendario de pagos.

Las prestaciones de Anses que se abonan en los primeros días del mes
Las prestaciones de Anses que se abonan en los primeros días del mes

En la segunda semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal y Maternidad.

En enero, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 12 al 16 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

  • DNI terminados en 1 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 1 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 12 de enero
  • DNI terminados en 1: 13 de enero
  • DNI terminados en 2: 14 de enero
  • DNI terminados en 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero
Los pagos de Anses a partir del 9 de enero
Los pagos de Anses a partir del 9 de enero[e]MARTIN ZABALA - XinHua

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Combaten con drones una peligrosa plaga que provoca pérdidas de hasta el 70% en plantaciones de naranjas y mandarinas
    1

    Combaten con drones una peligrosa plaga que provoca pérdidas de hasta el 70% en plantaciones de naranjas y mandarinas

  2. Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires
    2

    Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires

  3. Qué se puede aprender de los antílopes, los pulpos y los perros para enfrentar el cambio que impone la tecnología
    3

    Qué se puede aprender de los antílopes, los pulpos y los perros para enfrentar el cambio que impone la tecnología

  4. Un balance a mitad de camino
    4

    La economía de Milei: un balance a mitad de camino

Cargando banners ...