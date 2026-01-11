Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 12 al 16 de enero

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) comienza esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a enero 2026, según está establecido en el calendario de pagos.

Las prestaciones de Anses que se abonan en los primeros días del mes

En la segunda semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal y Maternidad.

En enero, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 12 al 16 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 1 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 1 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)