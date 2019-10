Kulfas es uno de los colaboradores más cercanos de Alberto Fernández Crédito: Fundación Pro Tejer

Delfina Torres Cabreros SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 17:44

"Industricidio". Así se refirió a la situación que vive bajo el gobierno de Mauricio Macri el sector industrial Matías Kulfas, uno de los colaboradores más cercanos al candidato a presidente Alberto Fernández. El economista habló de 20.000 pymes cerradas en los últimos cuatro años y 140.000 empleos industriales destruidos. "El camino del carry trade, de la especulación financiera, podrá ser un negocio para unos pocos, pero no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado por esa vía", lanzó.

Kulfas habló en el marco de la convención anual Pro Textil, una jornada organizada por los textiles agrupados en la Fundación Pro Tejer, donde más de 1000 empresarios del sector lo aplaudieron en varias ocasiones. Fue gerente general del Banco Central y su nombre suena cada vez más fuerte como candidato a ocupar un puesto clave en un eventual gobierno del Frente de Todos, si es que se confirma la tendencia de las PASO.

El asesor de Fernández volvió a reclamar un "acuerdo económico y social" y consideró que uno de los primeros temas a debatir en ese ámbito debería ser cómo "cortar la inercia inflacionaria".

Kulfas habló de 20.000 pymes cerradas en cuatro años y lo definió como un "industricidio"

"El gobierno de Mauricio Macri pensó que el problema era fácil de resolver y que era solo monetario, por lo que se solucionaba con una política que restringiera la cantidad de dinero circulante. El resultado lo tenemos a la vista. La Argentina es un laboratorio de experiencias fallidas", lanzó, y sintetizó: "Hoy tenemos el doble de inflación de la que Macri recibió".

Para Kulfas la suba de precios es "un problema complejo y con varios componentes". "Por supuesto que hay que tener una política monetaria y fiscal prudente y consistente, pero no es lo único", sostuvo.

El asesor económico de Fernández consideró fundamental "reordenar la macroeconomía, trabajar con un tipo de cambio que sea competitivo y que sea estable", en línea con lo que había dicho más temprano en una entrevista radial: "El dólar a $60 está bien, pero el problema es que está todo atado con alambre".

En ese sentido, Kulfas consideró que es "muy importante trabajar para obtener un superávit fiscal", pero sin "poner el carro delante de los caballos". "Estas políticas basadas en recorte de gastos, en el déficit cero, no cumplen el objetivo. Profundizan la recesión y hacen que decrezca la recaudación fiscal", dijo, en alusión al plan económico del gobierno de Cambiemos.

Kulfas habló de 20.000 pymes cerradas en cuatro años y lo definió como un "industricidio"

Como propuesta, Kulfas señaló que es fundamental recuperar el mercado interno y aumentar de forma simultánea las exportaciones. "Yo escuché que esto no es posible, pero ese argumento no tiene ningún asidero: la Argentina mostró un crecimiento del consumo interno y simultáneamente de las exportaciones en 2003 y hasta 2008 inclusive. Y volvió a ocurrir en 2010 y 2011", aseguró, aunque aclaró que "no hay que volver necesariamente a ese modelo", porque "son momentos distintos".

El economista rechazó algunas críticas al señalar que Fernández no tiene intenciones "aislarse del mundo" sino que, en un marco de globalización que es evidente, "integrarse de manera inteligente". "Macri pensó 'regalo mis mercados y a cambio me van a regalar otros mercados', pero la verdad es que nadie regala nada en una negociación", dijo Kulfas, y agregó: "¿Esto fue negligencia, malas decisiones, impericia técnica? Yo creo que podemos discutirlo, algo de eso hay".

"Mauricio Macri prometió una lluvia de inversión y la única lluvia que llegó fue de lo inversiones financieras de tipo especulativo. Estamos pagando las consecuencias", aseguró Kulfas, y resaltó "una deuda externa contraída con organismos internacionales y acreedores privados que ha triplicado su peso en términos del producto, en relación con 2015". En ese sentido, el economista sostuvo que tener acceso a los mercados financieros internacionales es importante solo a los fines de "renegociar la deuda", pero no como un objetivo en sí mismo. "Tenemos que generar un superávit comercial genuino basado en nuestras capacidades productivas", aseguró.

El economista no es el único asesor económico de Fernández -en su equipo también está, por ejemplo, Cecilia Todesca-, pero desde mediados de septiembre elevó el perfil y estuvo en distintos puntos del interior del país dando charlas que fueron percibidas hasta ahora como el indicio más claro de lo que podrían ser los lineamientos económicos de un gobierno del Frente de Todos.

En una de esas charlas, en La Rioja, presentó "las seis reglas de la economía albertista", dentro de las que planteó la necesidad de generar un "nuevo acuerdo con el FMI", reperfilar la deuda con los bonistas y avanzar hacia una "reforma laboral sector por sector, sin soluciones mágicas".