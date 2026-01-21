La actividad económica cayó 0,3% en noviembre y acumuló dos meses seguidos en baja

Los números de la actividad económica en el cuarto trimestre del año se confirman un cierre magro del segundo año de gestión de Javier Milei en este aspecto. Luego de haber caído 0,4% en octubre respecto de septiembre, el país volvió a tener una baja de 0,3% en noviembre, en comparación con el mes previo.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), donde también informó que, en la medición interanual, la economía también cayó 0,4%.

En este informe el ente estadístico también reportó que, con relación a igual mes de 2024, en noviembre diez de los sectores de actividad que conforman el índice registraron subas.

Entre los sectores que crecieron –siempre en la medición interanual, ya que el Indec no da los datos sectoriales mensuales desestacionalizados–, “se destacan Intermediación financiera (13,9% ia), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% ia)”.

Además, Intermediación financiera (13,9% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en el mes, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% ia). “Entre ambos sectores aportaron 0,94 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE”, se remarcó en el documento del Indec.

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Pesca (-25,0% ia) e Industria manufacturera (-8,2% ia), que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4% ia) le restan 2,23 p.p. a la variación del EMAE.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, dijo que el dato del Indec está en línea con lo que se esperaba, a partir de los números sectoriales que ya se habían difundido. “La actividad creció bien en el primer trimestre del año, pero después empezó a tener un comportamiento inestable, con leve caída en el segundo y leve suba en el tercero. Da la sensación de que el cuarto trimestre va a terminar estancado”, comentó.

Con todo esto, según Sigaut Gravina, el año podría cerrar con un crecimiento de 4,5%. “Sigue siendo una buena cifra, pero hay que tener en cuenta que a inicios de 2025 se proyectaba un avance de 5,5%. Yo creo que la aceleración inflacionaria del último trimestre también influyó en la actividad”, opinó el economista.

En lo que respecta a 2026, Sigaut Gravina cree que, si bien hay chances de crecimiento, éste va a estar muy concentrado en los sectores que vienen traccionando, como minería, energía, agro e intermediación financiera. “No hay muchos más”, afirmó.

Y agregó: “Será una expansión de la actividad menor que la prevista en el presupuesto e, incluso, que la que prevé el mercado. Nuestra estimación la ubica en 2,5%, en el mejor de los casos”.