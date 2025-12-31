La actividad económica creció 1,6% interanual en noviembre, pero mostró una caída mensual, según una consultora

De acuerdo con el índice general de actividad del OJF, la actividad económica en noviembre registró un crecimiento interanual del 1,6%, lo que marca un avance. Este desarrollo se puede subrayar aún más a través del incremento acumulado en lo que va de año, es decir, entre enero y noviembre de 2025, la economía registró una expansión del 5,4% con respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, a pesar de la subida general, en términos ajustados estacionalmente, la economía experimentó una caída mensual del 0,8% a partir de octubre, lo que evidencia una desaceleración del ritmo de actividad hacia finales de año.

Este desempeño se produce tras una fuerte contracción de la actividad económica a principios de 2024, con caídas del 5,5%, 5,2% y 10,9% en enero, febrero y marzo, respectivamente.

Dentro de este escenario de expansión económica lenta, las industrias manufactureras constituyeron el sector con peor desempeño, registrando una contracción interanual del 3,7%. Esta disminución se debió en gran medida a la industria automotriz, cuya producción cayó un 19,6% respecto a octubre. A pesar de ello, el rendimiento acumulado del sector, es decir, de enero a noviembre de este año, registró una variación positiva del 1,6%, lo que pone de relieve la fuerte actividad registrada a lo largo del año.

Los sectores con mejor desempeño en noviembre fueron el de minas y canteras y el de intermediación financiera. El primero registró un crecimiento interanual del 9,2%, impulsado principalmente por la actividad en Vaca Muerta, donde la producción de petróleo crudo aumentó un 28% en términos interanuales. Este último se destacó como el sector con mejor desempeño en noviembre, con un avance interanual del 18%, así como un aumento interanual acumulado del 25,7% para el año.

Yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta

OJF señala que 2026 será un año positivo para el crecimiento económico, y subraya: “El mayor orden tanto a nivel macroeconómico como a nivel político, junto con el avance de la agenda de reformas del gobierno nacional, debería redundar en una baja del riesgo país, en mayores niveles de inversión y de acceso al crédito, y en mejores ingresos de las familias, impulsando la actividad económica”

“No debemos perder de vista, sin embargo, que estamos atravesando una etapa de transición productiva, donde esperamos ver desempeños heterogéneos entre los distintos sectores”, concluyó la consultora.