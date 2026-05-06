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Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este miércoles 6 de mayo

La divisa oficial cerró a $1415 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en ese valor para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy (imagen representativa creada con IA)
A cuánto está el dólar hoy (imagen representativa creada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

Este martes 5 de mayo el dólar oficial minorista tiró a la baja y cerró a $1415 para la venta. Por su parte, el dólar blue presentó una suba y también se ubicó en los $1415 para la misma operación.

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1393
  • Oficial: $1415
  • Blue: $1415
  • Tarjeta: $1839,50
  • MEP: $1440,94
  • CCL: $1491,03

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

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¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, martes 5 de mayo, a $1385 para la compra y $1415 para la venta.

Por Agustina Parise
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