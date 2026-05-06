Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este miércoles 6 de mayo
La divisa oficial cerró a $1415 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en ese valor para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1365,00Venta$1415,00
Dólar blue
Compra$1395,00Venta$1415,00
Dólar tarjeta
Venta$1839,50
Dólar CCL
Venta$1491,03
Dólar MEP
Venta$1440,94
Dólar mayorista
Venta$1393,00
Euro
Compra$1580,00Venta$1680,00
Este martes 5 de mayo el dólar oficial minorista tiró a la baja y cerró a $1415 para la venta. Por su parte, el dólar blue presentó una suba y también se ubicó en los $1415 para la misma operación.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1393
- Oficial: $1415
- Blue: $1415
- Tarjeta: $1839,50
- MEP: $1440,94
- CCL: $1491,03
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 5 de mayo, a $1385 para la compra y $1415 para la venta.
- 1
El cine argentino estará presente en Cannes con una película de 1957
- 2
Un fiscal recurrió a la Corte Suprema para impedir que se le vuelva a pagar una pensión a Cristina Kirchner
- 3
“Aberración”: Sturzenegger celebró el fin de un programa vitivinícola que “el Estado regalaba a los privados” y financiaba a una entidad
- 4
Milei y Caputo cruzaron a Domingo Cavallo tras sus críticas al plan económico del Gobierno