La Aduana desplegó operativos y amenaza con multas de más de $300 millones

En una estrategia operativa que apunta al último eslabón de la cadena comercial y a la lucha contra el contrabando, la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desplegó en el último mes una serie de inspecciones en supermercados, vinerías y centros de distribución urbana de todo el país. Las multas podrían llegar a los más de $300 millones.

El resultado fue el secuestro de bebidas alcohólicas de origen extranjero valuadas en más de $67 millones. Casi todas las incautaciones (por valores de $61,6 millones) tuvieron lugar en puntos de venta bajo la figura de “tenencia injustificada con fines comerciales”.

El fisco prepara multas que podrían ascender a los $308 millones ARCA

De acuerdo con el artículo 987 del Código Aduanero, esta falta contempla penalidades de hasta cinco veces el valor en plaza de los productos, por lo que el fisco prepara multas que podrían ascender a los $308 millones.

ARCA se concentró en lo que la normativa aduanera define como “zonas secundarias”: comercios, depósitos y domicilios de importadores, donde se aplicaron controles expost. Así, se descubrieron maniobras ilícitas en los principales centros urbanos:

Gran Rosario: en un comercio de Roldán, los agentes detectaron 271 botellas de marcas de primera línea de whisky, vodka y gin sin comprobantes de ingreso legal al país, en un valor estimado de $19,5 millones .

en un comercio de Roldán, los agentes detectaron 271 botellas de marcas de primera línea de whisky, vodka y gin sin comprobantes de ingreso legal al país, en un valor estimado de . Mar del Plata: cinco supermercados fueron inspeccionados en simultáneo, reteniéndose 63 bultos con licores y bebidas blancas importadas por $19 millones .

cinco supermercados fueron inspeccionados en simultáneo, reteniéndose 63 bultos con licores y bebidas blancas importadas por . Ciudad de Buenos Aires: en locales de barrios, la Aduana secuestró 235 productos, entre latas de cerveza alemana, cócteles premezclados y destilados premium (tequila, ron, whisky y espumantes), tasados en $18,7 millones .

en locales de barrios, la Aduana secuestró 235 productos, entre latas de cerveza alemana, cócteles premezclados y destilados premium (tequila, ron, whisky y espumantes), tasados en . Paraná: se incautaron en dos locales 143 botellas de whisky escocés, estadounidense e irlandés valuadas en $4,4 millones, al no poder acreditar su importación formal.

En paralelo, las vías logísticas formaron parte de los operativos. En Córdoba Capital, el escaneo de una encomienda de Jujuy reveló 1300 latas de cerveza boliviana ($1,95 millones), mientras que en Buenos Aires se frenó otra caja con 120 botellas de whisky ($3 millones).

Se descubrieron maniobras ilícitas en puntos de distribución de los principales centros urbanos del país ARCA

Además, un automóvil con patente paraguaya fue interceptado en el cruce Posadas-Encarnación con 21 packs de cerveza del país vecino e italiana ($5 millones).

Un drenaje del 5% del PBI

Como advirtió un reciente relevamiento de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi), el contrabando y el comercio ilegal representan cerca del 5% del PBI en la Argentina, similar a los casos de Brasil y México, donde la cifra trepa hasta el 8%.

En esa línea, un informe reservado de la consultora MAP, señala que el Estado argentino sufre una sangría fiscal anual del orden de los US$2300 millones, provocada por la importación ilícita de mercaderías en sectores estratégicos.

El escaneo de una encomienda proveniente de Jujuy encontró 1.300 latas de cerveza boliviana ARCA

Asimismo, datos de la Cámara de la Industria Cervecera confirman que cuatro de cada diez latas comercializadas en pequeños autoservicios del Gran Buenos Aires no atravesaron ningún circuito formal ni pagaron tributos.