La advertencia de Álvarez Agis sobre la estrategia de Milei si gana las PASO: “No tendría la plata en un banco”

escuchar

Mientras las encuestas marcan un avance del candidato libertario Javier Milei para las elecciones que se disputarán este año y lo ubican como hacedor de un tercio de los votos, con chances de meterse en el ballotage, el economista Emmanuel Álvarez Agis hizo ayer una advertencia en caso de darse este panorama durante una entrevista televisiva. Dijo que si el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza se posiciona con una chance seria de gobernar desde diciembre, él no tendría la plata en un banco; y además deslizó que la intención de Milei con sus dichos de que cerrará el Banco Central es que se genere una corrida bancaria así el mismo mercado hace el ajuste, sin costos políticos para una posible administración suya.

“No quiero llamar a la desgracia, pero si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, yo no tendría la plata en un banco”, comenzó el director de la consultora PxQ y exviceministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner en diálogo con el canal El Nueve.

La advertencia de Álvarez Agis sobre la estrategia de Milei si gana las PASO

Es que dijo, al respecto, que suele pensar que las ideas de dolarización tienen la “estrategia de funcionar como una profecía autocumplida” atrás. “Si yo digo ‘si gano, al otro día lo voy a matar a Jairo [Straccia, por el periodista que lo entrevistaba]’, cuando mida 24 puntos vos vas a empezar a hacer la valija; y cuando llegue el domingo de la elección y te des cuenta que puedo ganar, te vas a haber ido”, comparó.

Entonces, bajo esa postura, siguió “Bueno, si yo digo ‘conmigo no va a haber sistema bancario’ y empiezo a subir en las encuestas, tal vez lo que quiero hacer es generar una corrida bancaria para que después el ajuste lo haya hecho el mercado y no yo. Y en realidad lo hice yo porque estoy llamando a esa desgracia”.

De esta manera, Álvarez Agis cuestionó con dureza al postulante que intenta mostrarse como una opción que venera la antipolítica -pese a tejer alianzas provinciales con dirigentes conservadores de larga trayectoria- y que plantea un plan económico disruptivo. Asimismo, se quejó por el discurso de Milei, al considerar que “no vale todo” en la arena pública.

“No me extraña el crecimiento de expresiones distintas a Cambiemos [por Juntos por el Cambio] y al Frente de Todos, porque los dos han fracasado en la administración de la economía. Lo que me preocupa es que ese crecimiento sea a fuerza de tratar de generar desgracias peores. Ya suficiente con el fracaso del Frente de Todos y de Cambiemos, no llamemos a una corrida cambiaria por la tele porque me parece una irresponsabilidad absoluta”, marcó.

Por qué la inflación Argentina supera con creces a la de la región

Por otra parte, analizó por qué la inflación de la Argentina se dispara muy por encima a los aumentos de precios generalizados que se dan en otros países de la región, justo después de que el número de marzo publicado por el INDEC el viernes pasado tocara 7,7%.

En relación con Brasil, donde los precios aumentaron 0,71% en comparación con febrero y acumulan una suba de 2,09% en el año, el economista explicó: “Allá hay ausencia de inercia. Es un país donde durante muchos años tuviste inflación baja. Entonces, cuando agarra un pozo y eso aumenta la inflación, una vez que pasaste el pozo, la inflación vuelve a un nivel razonable”.

Así, lo contrastó con la situación local. “La Argentina tuvo eso, porque tuvo la convertibilidad, un mal programa, pero que generó baja inflación. Salimos de la convertibilidad y pasamos de deflación a 40 puntos en un año, pero al otro año volvimos a 4 puntos de inflación, porque habíamos perdido la memoria de la inflación, habíamos perdido la inercia”, planteó Álvarez Agis.

Y, de esta forma, concluyó sobre lo que ocurre actualmente en el país, donde el Gobierno se ve imposibilitado a bajar el incremento de los precios: “El mundo se enfrentó a una inflación muy alta, pero que la mayor parte de los analistas creemos que va a ser un fenómeno de tres o cuatro años, que va en baja y que no va en baja más drástica porque las mayores economías del mundo no quieren meternos en una megarecesión. El problema de la Argentina es que lo máximo a lo que vos podés aspirar cuando tenés inflación inercial es que ese pozo no te acelere y te deje en una nueva tasa de inflación. Lo máximo a lo que podemos aspirar es que esto deje de acelerar. Que nos quedemos con 100 anual. Bueno, es un desastre”.

LA NACION