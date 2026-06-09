Cómo fue el cruce entre Canosa y Fantino que habría provocado la renuncia del periodista

A poco más de dos semanas del fuerte enfrentamiento al aire que protagonizó con Viviana Canosa, Alejandro Fantino decidió poner en pausa su participación en Carnaval Stream. Aunque el conductor negó que su alejamiento esté vinculado con aquella discusión, versiones surgidas desde el entorno del canal apuntan a que las tensiones internas y las diferencias políticas habrían influido en la decisión.

La información fue dada a conocer por la periodista Marina Calabró en América TV. Según contó, se comunicó con Fantino, quien actualmente se encuentra en Aruba, y recibió una explicación que desvincula su salida de cualquier conflicto ocurrido frente a las cámaras.

El periodista Alejandro Fantino Nicolas Suarez - LA NACION

“Tengo compromisos laborales asumidos con un medio uruguayo para cubrir el Mundial. Pero decidimos con los chicos frenar mi participación en el canal por el momento, todo queda supeditado a otros proyectos y mi situación familiar. No hay ningún tipo de conexión con alguna situación vivida al aire, porque de mi parte todo terminó de buena manera”, sostuvo el conductor.

Sin embargo, Calabró aseguró que fuentes cercanas a la señal manejan otra interpretación. Según explicó, “la tensión interna y las diferencias ideológicas dentro del equipo habrían precipitado su salida”. En ese sentido, recordó que uno de los episodios más incómodos se produjo a fines de mayo, cuando Canosa abandonó el estudio en plena transmisión tras una discusión con Fantino.

El cruce que terminó con Canosa fuera del estudio

La confrontación se produjo durante una emisión en la que se debatía sobre la interna dentro del Gobierno, particularmente la relación entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

En medio de la conversación, Fantino reflexionó: “Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico”. Luego agregó: “Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas”.

La frase fue interpretada por Canosa como una referencia personal. “¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu Presidente [en alusión a Javier Milei] que yo. O sea, ¿me estás diciendo que soy psicótica por lo que estoy diciendo?”, retrucó.

La periodista Viviana Canosa Enrique García Medina

Hasta ese momento, ambos ya habían expuesto posiciones contrapuestas sobre la disputa interna en el oficialismo. Mientras Fantino consideraba que la competencia entre distintos sectores podía beneficiar al Gobierno, Canosa sostenía que generaba más problemas que soluciones.

“No, Vivi”, respondió Fantino cuando intentó aclarar sus dichos. Pero la conductora insistió: “Estoy relatando lo que pasa en las redes: estoy contando la realidad. No es de psicótico decir lo que está pasando en la Argentina, o decir que Santiago Caputo se pelea con alguien”.

El intercambio fue subiendo de tono pese a los intentos de mediación del periodista Fabián Doman. “Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?”, preguntó Fantino. “Tengo ganas de hablar, pero no me podés desautorizar a que yo hable o te interrumpa”, respondió ella.

El debate entre Fantino y Canosa se produjo raíz de la interna dentro del Gobierno nacional Kena Betancur - FR172124 AP

Más adelante, Fantino le reprochó que estuviera atribuyéndole palabras que nunca había pronunciado. “Pero vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos creés que yo dije”, señaló. Canosa retomó entonces el eje político de la discusión: “Pero vos decís que la interna le hace bien al Gobierno y yo te pregunto: ¿de verdad te parece que le hace bien con todos los quilombos que tenemos?”.

“Sí”, respondió Fantino. “Creo que le hace bien y eleva la competencia”. La conversación terminó de quebrarse cuando el conductor intentó desarrollar su argumento y fue nuevamente interrumpido.

“Lo que pasa es que yo quería ampliar otra cosa y vos...”, comenzó a decir, antes de ser frenado por Canosa. Visiblemente molesto, se quitó los auriculares y expresó: “Sigan ustedes. Los escucho un ratito”.

Uno de los puntos álgidos de la conversación versaba sobre las hostilidades entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo

La reacción fue imitada por Canosa, quien también se sacó los retornos. Luego se levantó de su asiento, tomó sus pertenencias y anunció su salida del estudio. “No, no. Les agradezco un montón, chicos. Pero psicótica es un montón”, afirmó.

“Pero yo no te dije psicótica: ¿en qué momento lo dije?”, respondió Fantino. Sin embargo, la conductora ya había decidido abandonar el programa. “Hablá tranquilo, si querés”, le contestó antes de retirarse.

Tras su salida, Doman aclaró: “Yo quiero aclarar que Alejandro no hablaba de ella”. Fantino, por su parte, intentó retomar la idea original que había dado origen al malentendido. “Lo que dije es que en ambientes psicóticos cuesta mucho dar opiniones porque te llevan a sostener cosas que a veces uno no puede leerlas neuróticamente”, explicó. “Es una pena, hablemos con Vivi”, sugirió Doman. “Díganle que vuelva”, cerró Fantino.