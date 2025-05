La advertencia sobre el dólar de dos economistas y qué se necesita para tener “sueldos alemanes”

El exministro de Economía Hernán Lacunza y el economista Martín Rapetti advirtieron hoy que el nivel actual del tipo de cambio traba la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que es una condición necesaria para hacer “solvente” el actual programa económico.

En el evento “Finanzas Públicas Provinciales”, organizado por Adcap y DLA Piper, los analistas también argumentaron en contra del “trilema” que supuestamente enfrenta el actual esquema monetario y cambiario, según explicó hoy más temprano Federico Furiase, director del BCRA. Dijo que los objetivos de bajar la inflación, acumular reservas y crecer o bajar el riesgo país “juegan en contra entre sí”.

Ante esa afirmación, Rapetti dijo que esos tres objetivos chocan entre sí cuando solo cuando se tiene bajo el tipo de cambio. “Ese trilema de crecimiento, estabilidad de precios y acumulación de reservas no se ve en los países de la región, que crecieron acumulando reservas y con estabilidad de precios. La diferencia es que tenían un tipo de cambio alto, no atrasado”, indicó.

Martín Rapetti, economista de la consultora Equilibra: "Creo que sería más saludable para el esquema macroeconómico pagar un cachitín más de inflación y acumular reservas, porque le va a dar más solvencia al esquema"

El cofundador de la consultora Equilibra mostró un gráfico de Uruguay y Perú, que son con considerados bimonetarios y que tienen una flotación cambiaria con competencia de moneda. “Esos países flotadores bimonetarios tienen reservas que representan entre el 20% y 35% de sus PBI. La Argentina viene muy de abajo y, de hecho, el acuerdo con el FMI pide que pasemos de reservas negativas en US$6000 millones a positivas en US$80.000 millones para 2030. Eso significaría llevar las reservas no al 20% o 35% del PBI, sino al 10%”, señaló.

En este sentido, hizo también la proyección de ingreso y demandas de dólares a futuro y concluyó que para que los números cierren de acuerdo a la meta que se planteó con el Fondo, el tipo de cambio debería ser más alto.

“Cuando miramos el pasado y vemos el tipo de cambio a valores de la banda de hoy, siempre hubo déficit de cuenta corriente significativo. La única excepción fue el año pasado, pero porque hubo una caída fenomenal en las importaciones”, dijo Rapetti.

Los economistas Hernán Lacunza y Martín Rapetti, moderados por Federico Filippini

“Cuando hacemos la simulación de cómo sería el resultado de la cuenta corriente manteniendo el tipo de cambio actual, suponiendo que la economía crece lo que supone el acuerdo con el FMI, suponiendo también que el Tesoro logra renovar toda su deuda y haciendo un supuesto súper generoso de las exportaciones, las cuentas no cierran. Cuando decimos que vemos el tipo de cambio bajo es porque hicimos estos cálculos. No es ideología, no es que no nos gusta el Gobierno, no es que nos pelamos con alguno y no es que nos robaron la novia. Es análisis económico fundado”, agregó.

Rapetti dijo que entiende la situación del Gobierno, que para acumular reservas se necesita un tipo de cambio alto, pero para estabilizar se necesita retrasar el tipo de cambio. “Son dos objetivos que son dilemáticos. No es fácil. Justamente el arte de la economía política se trata de trazar esas diagonales. Y el Gobierno hasta acá la está llevando. Pero, desde el lado del análisis económico, no puedo no decir lo que estoy viendo, que es que el tipo de cambio se está rezagando. Creo que sería más saludable para el esquema macroeconómico pagar un cachitín más de inflación y acumular reservas, porque le va a dar más solvencia al esquema , que es lo que va a ayudar a bajar el riesgo al país", señaló.

Por último, indicó que ve al tipo de cambio en $1400 “más como un piso, que como techo”, y concluyó: “El país puede cambiar radicalmente, pero seguimos teniendo las mismas rutas, las mismas leyes laborales, el mismo Estado y la misma productividad [que hace un año]. Seguimos siendo el mismo país. No existe el botón de la productividad que de golpe dicen que ahora podemos tener un tipo de cambio acorde a un salario alemán. Para tener un salario alemán, se necesita la productividad alemana”.

Lacunza coincidió con este planteo e hizo foco en la declaración de Furiase que el Tesoro le va a comprar los dólares al Banco Central para pagar el vencimiento de deuda de junio, en vez de comprarlos en el mercado. “Estamos desacumulando reservas y sustituyéndolas con puentes financieros”, señaló el fundador de la consultora Empiria.

Hernán Lacunza: "El tipo de cambio de equilibrio va a ser más bajo cuando las provincias no cobren Ingresos Brutos, o cuando agarre una ruta y no tenga que cambiar 20 veces los neumáticos porque está en el mal estado"

En este sentido, advirtió que la meta con el FMI dice que el Gobierno tiene que sumar US$4280 millones de reservas netas para junio. “Hay que conseguir por fuera de lo que ya está, es lo que está previsto. Si no vamos a comprar reservas, porque hay un objetivo de primer orden, como dijo Furiase, que es bajar la inflación, y vamos a incumplir la meta con el Fondo, seguro se pedirá un waiver [exención]. No creo que pase nada grave, porque Scott Bessent [secretario del Tesoro de Estados Unidos] dio su apoyo explícito al país, pero estamos reescribiendo un contrato que firmamos hace 15 días“, indicó.

Luego señaló que el tipo de cambio actual está en la cota inferior del tipo de cambio real histórico. “El Gobierno dice que lo va a bajar a $1000. Puede ser, pero no supongamos que eso no está exento de problemas o de riesgos”, dijo.

Por último, Lacunza también se refirió al trilema que planteó el Gobierno. “Si tenemos un mono-objetivo, que es que baje la inflación, por un tema electoral, que los entiendo, todo lo demás va a ser un residuo. El éxito de un programa de desarrollo no se juzga en la primera semana, sino en el largo plazo. Yo bajaría un poco la euforia canchera de que todo va bien y si, aspiracionalmente, exportamos US$85.000 millones de agro, energía y minería en 2030, eso puede atenuar la asfixia histórica de nuestras divisas”, dijo.