La Argentina se abarató en dólares pero lidera el ranking de indumentaria y restaurantes más caros

En julio de 2026, la inflación se ubicó en el 2,1%, mientras que el tipo de cambio oficial registró un incremento del 2,4%, lo que determinó que la devaluación volviera a superar a la suba de precios. Como consecuencia, la Argentina experimentó una baja del 0,3% en su valor en dólares y del 0,9% en comparación con el promedio de América Latina.

El país anotó su segunda baja consecutiva en precios relativos y se situó ligeramente por debajo de la media regional. Sin embargo, rubros como indumentaria y restaurantes continúan con los valores más elevados de la zona.

Argentina ya no es considerado uno de los países más caros de la región Fundar

Los datos se desprenden del último índice mensual de precios relativos elaborado por Fundar, el cual contrasta el nivel de precios en dólares de la Argentina frente a otros países de América Latina y del mundo. Utiliza como referencia el Price Level Index (PLI), la métrica establecida por el Programa de Comparación Internacional (ICP) del Banco Mundial.

“Por segundo mes consecutivo, la devaluación superó la inflación y Argentina se abarató en dólares. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, se había encarecido un 24% en dólares. Entre junio y julio, se abarató un 2%”, detalló el reporte. Así, el costo de vida local se ubicó un 1,7% por debajo del promedio regional al considerar la cotización oficial.

Resulta más económica que Uruguay, Costa Rica y México, aunque mantiene precios superiores a los de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador. Asimismo, por primera vez desde abril de 2025, quedó levemente por encima de Chile, nación que se abarató casi un 3% en julio debido a la depreciación de su moneda.

No obstante, el informe adelantó que en agosto el proceso de abaratamiento del país en moneda extranjera se interrumpió. “La inflación (1,7%) superó a la devaluación (1,0%), por lo que el encarecimiento ascendió a 0,7%”, advirtió.

Los precios en dólares acumulan una suba de 2,3% desde el inicio de la gestión libertaria. “Desde que asumió Milei, los precios relativos se fueron ordenando, pero todavía falta”, puntualizó. En tanto, la cifra que asciende al 74,9% si se toma como referencia enero de 2021.

Los rubros más caros y los más baratos

El análisis expone una marcada disparidad interna: el país supera el promedio regional en cinco de las 11 categorías relevadas:

Restaurantes e indumentaria lideran el ranking regional de los segmentos más caros, puesto que el nivel de precios para estos rubros se encuentra en 53% y 37% por encima del promedio de América Latina, respectivamente. Son las categorías más caras en la región.

Otros rubros donde superan la media son comunicaciones (+21%), recreación (+39%), equipamiento del hogar (+7%) y transporte (+2%).

Sigue siendo más económica que el promedio de la región en categorías esenciales como alimentos (-10%), vivienda y servicios (-2%), educación (-8%), alcohol y tabaco (-25%) y salud (-3%).

La comparación de precios de distintos rubros entre la Argentina y América Latino Fundar

Al observar la variación mensual, indumentaria se destacó en julio con la mayor baja (-4,1%), seguido por alcohol y tabaco (-1,8%), vivienda y servicios (-1,4%) y equipamiento del hogar (-1%). La caída fue generalizada en diez de los 11 rubros, con la excepción de recreación (+1,3%).

En el último año analizado, la Argentina quedó prácticamente estable en dólares frente a la región (+0,6%). Indumentaria fue el sector que más se abarató. Vivienda y servicios, comunicaciones, transporte, educación y alimentos se encarecieron relativamente.

El impacto por sectores desde el inicio de la gestión

La evolución de los precios de los distintos rubros en la Argentina contra América Latina Fundar

Si bien la indumentaria registra el mayor abaratamiento acumulado desde el inicio de la administración de Javier Milei (-41,2%), seguida por los restaurantes (-26,5%), ambas categorías conservan los mayores sobreprecios de la región.

En contraste, el rubro de comunicaciones exhibió un salto del 50,4% frente al promedio regional desde noviembre de 2023, consolidándose como el sector de mayor incremento relativo en este período y situando a la Argentina un 21% por encima de la media (solo superada por Costa Rica). Por su parte, vivienda y servicios también tuvo un encarecimiento significativo del 24,1%.