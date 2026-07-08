La Argentina en dólares: es el país con la ropa y los restaurantes más caros de América Latina

La Argentina tuvo una inflación en dólares de 3,6% en abril. De esa forma, el país dejó su condición de país “barato” en América Latina y pasó a alinearse con el promedio. Es más, los rubros de indumentaria y restaurantes presentan los valores más altos de la región.

El dato surgió del último índice mensual de precios relativos a abril de 2026 elaborado por Fundar, el cual compara el nivel de precios en dólares de la Argentina frente a otros países de América Latina y del mundo, utilizando como referencia el Price Level Index (PLI), la métrica establecida por el Programa de Comparación Internacional (ICP) del Banco Mundial.

El índice de nivel de precios en abril 2026, donde se puede ver que la Argentina igualó a países de la región Fundar

Aunque hubo una apreciación cambiaria en abril ―dado que el dólar oficial retrocedió -1%―, la inflación en dólares en ese período se ubicó un punto porcentual por encima de la suba de precios en pesos (2,6%). No obstante, respecto al mes anterior, presentó cierta desaceleración: en marzo la inflación en dólares fue del 4% mensual.

De todos modos, la Argentina se abarató un 0,6% con respecto a América Latina, dado que el promedio en la región se encareció 4,2%. “A pesar de este abaratamiento relativo, la producción continúa cara frente a las importaciones: el encarecimiento en dólares de la economía argentina coincide con una caída récord en la cantidad de empresas en actividad”, evaluó el documento.

Entre los rubros relevados, el país presenta una fuerte dispersión de precios según el sector, dado que es más caro que el promedio regional en seis de los 11 sectores:

Indumentaria y restaurantes lideran como los segmentos más caros, puesto que el nivel de precios para estos rubros se encuentra en 59% y 51% por encima del promedio de América Latina, respectivamente. De esa forma, estas son las categorías más caras en la región.

lideran como los segmentos más caros, puesto que el nivel de precios para estos rubros se encuentra en 59% y 51% por encima del promedio de América Latina, respectivamente. De esa forma, estas son las categorías más caras en la región. Otros rubros donde superan la media son comunicaciones (+40%), recreación (+17%), equipamiento del hogar (+10%) y, recientemente, transporte (+3%).

(+40%), (+17%), (+10%) y, recientemente, (+3%). Sigue siendo más económica que el promedio de la región en categorías esenciales como alimentos (-2%), vivienda y servicios (-10%), educación (-15%), alcohol y tabaco (-22%) y salud (-35%).

Sectores como educación (-6,7%) y recreación (-2,9%) bajaron considerablemente frente a la región en abril, mientras que comunicaciones (+2%) e indumentaria (+0,9%) mostraron aumentos relativos.

La evolución de los precios relativos de Argentina frente al promedio de América Latina, según la categoría Fundar

El informe detalló que los precios en dólares vienen acumulando una suba de 3,5% desde el inicio de la gestión libertaria. “Desde que asumió Milei, los precios relativos se fueron ordenando, pero todavía falta”, puntualizó.

Desde noviembre de 2023, rubros como vivienda y servicios (+50,9%), comunicaciones (+26,3%), educación (+7,1%) y transporte (+4,1%) se encarecieron en comparación con el resto de la región, mientras que los demás se abarataron relativamente, especialmente el caso de indumentaria (-24,2%) y recreación (-18,8%).

En ese sentido, el país pasó de estar por debajo del promedio regional a igualarlo en abril de 2026 y dejó de ser considerado “barato” en el contexto regional. El costo de vida en el país es más bajo que el de Uruguay, México y Chile (y de la mayor parte de los países desarrollados), pero más alto que el de Brasil, Colombia, Honduras y Paraguay.

La Argentina está un 76,4% más cara en dólares que en enero de 2021. Sin embargo, en el último año se registró una mejora en la competitividad al volverse un 10,4% más barata en dólares. En este periodo, la indumentaria fue el rubro que más descendió en precio relativo (-21,3%), mientras que las comunicaciones fueron las que menos se abarataron (-0,7%).