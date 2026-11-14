La Argentina se encareció en dólares, pero sigue más barata que el resto de América Latina: cuáles son los rubros que más subieron

En agosto, la inflación en pesos fue del 1,7%, mientras que el tipo de cambio oficial registró un incremento del 1%. Por lo tanto, la Argentina se encareció un 0,7% en dólares, lo que representa una suba tras dos meses de abaratamiento.

No obstante, el país se abarató levemente en comparación con América Latina, dado que la región se encareció un 1% en moneda extranjera. De todos modos, rubros como indumentaria, comunicaciones y restaurantes mantienen los valores más elevados de la zona.

El costo de vida en la Argentina es menor que en Chile, México, Costa Rica y Uruguay Fundar

Los datos se desprenden del último índice mensual de precios relativos elaborado por Fundar, que contrasta el nivel de precios en dólares de la Argentina frente a otros países de América Latina y del mundo. El trabajo utilizó como referencia el Price Level Index (PLI), la métrica establecida por el Programa de Comparación Internacional (ICP) del Banco Mundial.

“Después de dos meses de abaratamiento, en agosto la inflación superó a la devaluación y Argentina volvió a encarecerse en dólares. Sin embargo, la región se encareció todavía más, empujada por la apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile frente al dólar. Por eso, en la comparación regional la Argentina se abarató levemente”, detalló el documento.

En ese sentido, la Argentina quedó 1,7% por debajo del promedio de la región. Sigue por encima de Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador y en un nivel similar al de Colombia, que se encareció casi un 5% en dólares en agosto. En tanto, el costo de vida es más bajo que el de Uruguay, Costa Rica y México (y que el de la mayor parte de los países desarrollados), y también levemente menor que el de Chile.

Los precios en dólares acumulan una suba del 3% desde el inicio de la gestión libertaria. “Desde que asumió Milei, los precios relativos se fueron ordenando, pero todavía falta”, indicó el informe. En tanto, la cifra que asciende al 75,6% si se toma como referencia enero de 2021.

A su vez, el estudio adelantó que en septiembre los precios en dólares volvieron a subir en la Argentina. “La inflación (1,9%) superó a la devaluación (0,9%) y el país se encareció un 1% en dólares”, puntualizó el reporte.

No obstante, se aclaró que “todavía resta conocer la evolución regional para determinar cómo cambió la posición relativa del país”.

Los rubros más caros y los más baratos

La comparación de precios de distintos rubros entre la Argentina y América Latina Fundar

El análisis expone una marcada disparidad interna, dado que el país supera el promedio regional en cinco de las 11 categorías relevadas:

Las categorías más caras de la región son restaurantes (+51%), comunicaciones (+40%), indumentaria (+34%). Otros rubros argentinos que superan la media de la región son recreación (+16%) y equipamiento del hogar (+5%).

En cambio, son más bajos en salud (-36%), alcohol y tabaco (-24%), vivienda y servicios (-10%), educación (-7%) y alimentos (-4%).

Transporte, en tanto, se ubica en línea con el promedio regional.

En la variación mensual, ocho rubros descendieron contra el resto de la región, mientras que tres ascendieron. Las mayores caídas se registraron en recreación (-4,6%) e indumentaria (-3,1%). En cambio, comunicaciones aumentó un 2,6%, lo que provocó que el país se convierta en el más caro de la región en ese rubro.

En comparación con agosto de 2025, la Argentina se encareció un 4,4% respecto del promedio de América Latina.

Los mayores incrementos relativos se observaron en vivienda y servicios (+13,8%), comunicaciones (+11,7%) y educación (+9,1%), mientras que indumentaria (-11,5%), alcohol y tabaco (-3,5%) y equipamiento del hogar (-2,9%) mostraron los mayores abaratamientos relativos.

El impacto por sectores desde el inicio de la gestión de Javier Milei

La evolución de los precios de los distintos rubros en la Argentina contra América Latina Fundar

Desde la asunción de Javier Milei, los mayores aumentos relativos frente a América Latina se registraron en vivienda y servicios (+51,5%), comunicaciones (+26,2%) y educación (+14,4%).

En cambio, los rubros que más se abarataron fueron indumentaria (-42,7%), equipamiento del hogar (-27,4%), alcohol y tabaco (-19,5%) y recreación (-18,5%).

En el acumulado, el nivel de precios de Argentina medido contra el promedio de América Latina cayó un 9,2% desde noviembre de 2023.

Además, el informe destacó que desde noviembre de 2023 vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte son los únicos rubros que se volvieron más caros frente a América Latina, mientras que en el resto hubo un abaratamiento relativo.