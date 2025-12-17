La Argentina vuelve a tener un avión de fabricación nacional

CÓRDOBA.- La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín” (Fadea) adelantó que avanza en la certificación del IA-100B, una aeronave de entrenamiento diseñada y fabricada bajo requerimiento de la Fuerza Aérea Argentina para la instrucción inicial y acrobática de sus pilotos.

Después de 20 horas de vuelo de pruebas, el IA-100B “reafirma el posicionamiento de Fadea como actor estratégico de la industria aeronáutica regional”, informó la empresa en un comunicado.

El IA-100B es un avión de entrenamiento acrobático biplaza, con diseño aerodinámico optimizado, con estructura íntegramente construida en materiales compuestos con tecnología de pre-impregnado, cabina acristalada con aviónica digital glass cockpit, tren de aterrizaje retráctil, bajo costo por hora de vuelo y gran maniobrabilidad.

Su incorporación, según el comunicado oficial, permitirá “fortalecer la línea de entrenamiento de la Fuerza Aérea junto al IA-63 Pampa III, facilitando la transición operativa de los pilotos hacia sistemas más complejos", como los incluidos en los cazas F-16 comprados a Dinamarca que llegaron a Las Higueras (sur de Córdoba) hace dos semanas.

En el caso del IA-100B, “su diseño nacional y su fabricación con proveedores locales lo convierten en una opción eficiente y adaptada a las necesidades del entrenamiento gradual".

“Es un orgullo para la Argentina volver a contar con una aeronave de fabricación nacional luego de tantos años”, dijo el presidente de la fábrica, Julio Manco, quien agregó que el avión es una “muestra concreta de lo que somos capaces de hacer. Incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales”.

Planteó que la aeronave tiene “declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y tenemos conversaciones avanzadas con otros". Manco afirmó que pudieron avanzar por “la confianza y el apoyo” del exministro de Defensa, Luis Petri, y del presidente Javier Milei.

En realidad, el proyecto comenzó en 2024, cuando se le encargó a Fadea “consolidar una oferta regional de entrenadores básicos y a potenciar la inserción de la industria nacional en mercados internacionales”.

“El IA-100B no es sólo un avión, es una plataforma completa que refleja el trabajo conjunto de equipos técnicos, de proveedores estratégicos y de una red productiva que se activa cada vez que se apuesta a la industria argentina”, añadió Manco.

El diseño del IA-100B contempla variantes orientadas al mercado civil, con aplicaciones posibles en escuelas de vuelo, aeroclubes y operadores privados. Involucra a unos 20 proveedores nacionales que “aportan componentes claves, generando empleo calificado, fortaleciendo capacidades industriales y promoviendo la transferencia tecnológica”.

En paralelo a esta noticia, en Fadea esperan la firma de los contratos con Defensa para resolver la situación económica. Hace un mes, Manco dijo a LA NACION que “hay mucho interés y conversaciones avanzadas" para sumar socios por unidad de negocio”.

Por el momento, sigue el reclamo de los proveedores por deuda y las suspensiones rotativas de personal en el marco del procedimiento preventivo de crisis.