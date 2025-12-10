La Argentina vuelve al mercado: expectativa y polémica por la primera emisión en dólares desde 2018

Después de ocho años, el Gobierno vuelve a testearse en el mercado de capitales con la emisión de un bono en dólares. Luego del optimismo financiero que dejaron las elecciones legislativas, este miércoles el Tesoro buscará colocar cerca de US$1000 millones mediante un título que vencerá en noviembre de 2029. Para eso, en la previa a la licitación, el Banco Central (BCRA) emitió el martes por la noche dos circulares para incentivar la demanda.

La noticia se conoció el viernes pasado, en momentos en los que la acumulación de reservas sigue bajo el ojo del mercado. El bono tendrá una emisión local y el oficialismo espera colocar el título a una tasa debajo del 9% anual, una cifra que se encuentra debajo del riesgo argentino, más cercano al 10,5%.

“Hoy se licita el nuevo Bonar 2029, que marca la primera emisión en dólares del soberano desde 2018, aunque esta vez es bajo ley local. El foco estará en qué tantas ofertas se reciben, qué monto se coloca y, sobre todo, la tasa de rendimiento del bono, con el Gobierno apuntando a mostrar una tasa de un dígito. Para eso se tomaron algunas medidas regulatorias para impulsar la demanda, buscando ese objetivo de tasa", explicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Justamente, para apuntalar la demanda, el martes por la noche el Central emitió dos circulares que afectan a los títulos licitados en el mercado primario. Por un lado, quienes cobren cupones o rentas de títulos del Tesoro van a poder reinvertirlos en los siguientes 15 días hábiles, aun cuando hayan accedido al mercado oficial dentro de la ventana de 90 días.

Además, se limitó el arbitraje dólar oficial y MEP en licitaciones primarias, porque quienes participen deberán cumplir un parking de 15 días antes de vender los bonos contra pesos. Esto busca que no haya un “rulo de licitación”: que se compren dólares oficiales, se ingrese a la licitación del bono en dólares y después se lo venda contra pesos.

Por el otro, se estableció para los bancos un plazo mínimo de 90 días para vender contra pesos los bonos adquiridos en la licitación primaria. “Se reglamentó que los bancos solo pueden aumentar su tenencia de activos dolarizados o dólares directamente luego de vender títulos públicos licitados en suscripción primaria contra pesos, comprando otros activos del Tesoro Nacional, siempre que las ventas se realicen antes de transcurridos los 90 días de la fecha de suscripción primaria. Es decir, impide que los bancos realicen ‘rulos de depósitos’ licitando en primaria un activo del Tesoro Nacional y que luego los vendan contra pesos y accedan al mercado de cambios para recuperarlos”, explicaron desde la consultora Outlier.

Mientras tanto, la tasa de los bonos generó debate entre los economistas. Mientras que el Gobierno afirma que se encontrará debajo del 9% anual en dólares, desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) remarcaron que “luce llamativamente baja” frente a los precios secundarios. De acuerdo con sus cálculos, el bono debería rendir cerca del 10,6%, al menos 160 puntos por encima de lo que sugieren oficialmente. “El bono podría efectivamente cerrarse a una tasa de un dígito, pero preferimos mantenernos al margen de la licitación primaria dadas las tasas que hoy ofrece el secundario”, agregaron.

A una estimación similar llegó Max Capital. Tras usar un modelo de Vasicek calibrado a la curva en dólares para extraer probabilidades de default y luego ajustar por ley local, les dio un rendimiento del 10,7%.

La cifra quedó bajo la polémica, luego de que el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, los tildara de “burros”. “Es solo una estimación de dónde operaría un bono con esa estructura en relación con la curva actual, pero no necesariamente el resultado de la licitación, como suele ocurrir”, agregaron desde Max Capital esta mañana.

Mientras tanto, desde Bloomberg informaron que este miércoles el BCRA habría vendido divisas para contener al tipo de cambio oficial, más allá de que se encuentra lejos del techo de la banda de flotación ($1516). Este movimiento se habría repetido durante el martes, de acuerdo con estimaciones de Outlier, para controlar las subas durante la rueda “por momento y no constantemente”. Actualmente, el mayorista cotiza a $1439,21.

“Más allá de que ayer el dólar oficial se encontraba 4,8% por debajo de la banda superior, hay riesgos exógenos (y latentes) que podrían plantear un escenario desafiante para el esquema cambiario. En este sentido, la semana pasada Brasil se vio golpeado por el lanzamiento de Flavio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha, desplazando al preferido de los mercados, Tarcísio de Freitas (actual gobernador del estado de São Paulo). Esto provocó un golpe en los activos brasileros, incluyendo el real, que acumula una depreciación de 2,8% desde el jueves", agregaron desde PPI.