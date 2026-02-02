La carta de Marco Lavagna a sus empleados con un final llamativo

El ahora exdirector del Indec, Marco Lavagna, envió una carta a sus empleados luego del portazo que dio hoy en el organismo estadístico en medio de la polémica por la aplicación, desde enero, del nuevo IPC.

La misiva enviada por correo al personal del Indec termina con un sugestivo llamado a “defender” el organismo en el futuro y afirma que espera que se actualice “el marco normativo”. No especifica, con esto último, si está hablando del IPC. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en declaraciones radiales que no se aplicará la actualización del IPC.

“Queridas y queridos compañeros del Indec: quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del Indec”, empezó la carta.

“Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”, señaló el economista a los trabajadores.

“Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, dijo.

La carta de Lavagna para anunciar su renuncia

“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa. Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al Indec todos los días”, señaló el técnico cercano a Sergio Massa.

“Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes. Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el Indec va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto” , afirmó.

“Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el Indec siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”, cerró el exdirector del Indec.