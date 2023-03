La carta que Massa y Pesce le tienen que enviar a Georgieva

escuchar

Ms. Kristalina Georgieva,

Directora gerente del FMI

Los firmantes de esta carta, ministro de Economía y presidente del Banco Central de la Argentina, nos dirigimos a usted con suma urgencia para manifestarle lo siguiente:

Somos conscientes de que, desde su incorporación al Fondo, en 1956, la Argentina no tiene un impecable récord de cumplimiento de los 18 acuerdos firmados entre la institución y nuestro país.

Tambi√©n somos conscientes de que el acuerdo celebrado en 2018 se debi√≥ m√°s a consideraciones pol√≠ticas que a fundamentos t√©cnicos y que la renegociaci√≥n de 2022 est√° basada en que ya nos dieron el dinero y saben que, con esfuerzo argentino, no les vamos a pagar nunca. Todo lo cual explica el ejercicio de ‚Äúcontabilidad creativa‚ÄĚ, referido a renegociaci√≥n de metas, acreditaci√≥n de fondos cuyo √ļnico fin es pagarle al FMI, etc.; cuestiones que s√≥lo le interesan al mundo politizado.

Ahora bien, hoy enfrentamos una situación diferente. La sequía afectó la producción de bienes agropecuarios, muchos de los cuales son exportables. Como consecuencia de lo cual nuestro país espera una merma de alrededor de 15% de las exportaciones. Sin reservas ni posibilidad de endeudamiento, esto repercute en las importaciones, en buena medida complementarias de la producción local; lo cual generará recesión y desocupación.

Por lo cual, e independientemente de los acuerdos vigentes, solicitamos un préstamo de u$s 10.000 M. Pero de libre disponibilidad, para por lo menos financiar el nivel de importaciones de 2022.

El fundamento del pedido es muy sencillo: los argentinos seremos todo lo que se quiera, pero este percance no se debe a nosotros. ¬ŅPara qu√© est√° el FMI, si no para atender este tipo de situaciones? Si John Maynard Keynes y Harry Dexter White, cofundadores del Fondo en 1944, vivieran, lo entender√≠an perfectamente. Porque estamos seguros de que si vieran a un irresponsable tirado en la calle, porque lo pis√≥ un cami√≥n, llamar√≠an al SAME en vez de recordarle su pasado turbio.

Como usted es joven, le recuerdo un antecedente: en febrero de 1976 Argentina recibió un préstamo de u$s 130 M., por caída de exportaciones. Al parecer los ingleses habían descubierto, una vez más, que la carne argentina tenía aftosa, y suspendieron las compras que hicieron en nuestro país.

Esperamos su respuesta. Sergio Tom√°s Massa ‚Äď Miguel Angel Pesce.