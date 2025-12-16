La ciudad de Buenos Aires y Qatar avanzan en acuerdos de cooperación económica y promoción de inversiones

Tras la visita de una delegación de autoridades económicas de la Ciudad de Buenos Aires a Qatar, se informó sobre avances en la cooperación económica entre ambas partes. Estos desarrollos se enmarcan en las actividades del programa Año de la Cultura (Year of Culture), una iniciativa de intercambio cultural impulsada por Qatar que durante 2025 promovió vínculos institucionales, culturales y económicos con la Argentina.

De acuerdo con lo expresado por Mohammed Al Kuwari, diplomático de Qatar, el intercambio cultural contribuyó a fortalecer la confianza y el entendimiento entre los países, lo que habría facilitado una mayor interacción económica y comercial en el último año.

Uno de los principales anuncios fue la prevista apertura de una oficina de InvestBA en Doha, que se convertiría en la primera representación oficial de la Ciudad de Buenos Aires en la región del Golfo. Según la información difundida, el objetivo de esta oficina será funcionar como una plataforma permanente para la promoción del comercio y la inversión.

Asimismo, el gobierno porteño firmó un memorándum de entendimiento con el Centro Financiero de Qatar (QFC). El acuerdo establece un marco de cooperación orientado a fomentar la inversión bilateral y a facilitar la creación de empresas con participación de ambas jurisdicciones.

En paralelo, el informe del programa Year of Culture señala que empresas argentinas de sectores como biotecnología, tecnología sanitaria, multimedia e inteligencia artificial aplicada evalúan o avanzan en la instalación de operaciones en Qatar a través del QFC, lo que ampliaría la presencia argentina en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

El primer ejemplo de la consolidación de la cooperación económica entre Argentina y Qatar es el esperado establecimiento de una oficina de InvestBA en Doha Shahan Ejaz - Shahan Ejaz

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, indicó que estos acuerdos reflejan la intención de profundizar los vínculos con Qatar en áreas vinculadas a la inversión y la innovación, y destacó el potencial de las nuevas herramientas institucionales para facilitar la inserción de empresas argentinas en la región.

Según el informe, las iniciativas culturales habrían funcionado como un factor facilitador del diálogo entre actores públicos y privados de ambos países, contribuyendo a generar instancias de cooperación económica.

En conjunto, la apertura prevista de la oficina de InvestBA en Doha, la firma del memorándum con el Centro Financiero de Qatar y el interés de empresas argentinas en operar en ese país conforman los principales ejes del anuncio sobre el fortalecimiento de la cooperación económica entre la Argentina y Qatar.