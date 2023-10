escuchar

Los tres interrogantes atravesarán estos días de altísima tensión hasta el domingo. Más allá del resultado, ¿seguirá Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía? ¿Qué pasará con el dólar oficial fijo a $350 el 23 de octubre, o sea, el próximo lunes? Y, si Massa no entra al ballotage, ¿habrá una transición complicada?

“Obviamente que si pasa Massa el ballotage, él va a intentar sostener esto. Pero me parece que no lo va a poder sostener. Y si no queda Massa, imagino que renunciará y que Dios nos libre de Alberto [Fernández] también, porque nos olvidamos de este señor, pero el desmanejo es absoluto”, dijo en las últimas horas en la radio el ex ministro de Hacienda del gobierno pasado, Alfonso Prat-Gay.

En el quinto piso del Palacio de Hacienda hay decisiones tomadas. Luego, claro, habrá que sostenerlas. Massa, confirman allí, seguirá siendo ministro de Economía después del domingo. Refuerzan además que mantendrán el dólar a $350 hasta el 15 de noviembre. “Es una hipótesis tonta. Patricia Bullrich está afuera”, chicanearon sobre si la transición lo tendrá o no como protagonista en segunda vuelta al candidato de Unión por la Patria.

Sergio Massa en el acto del 17 de Octubre

“Nosotros no vamos a devaluar porque gane Milei. Vamos a seguir con un dólar a $ 350 hasta el 15 de noviembre”, había afirmado a comienzos de mes el viceministro Gabriel Rubinstein en una entrevista con Jorge Fontevecchia. El número dos del ministerio ya dejaba trascender esta decisión antes de presentar el presupuesto 2024.

Cerca de Massa esperan que el desdoblamiento cambiario, una parte importante de sectores de la economía ya puede liquidar un 25% de las exportaciones al CCL, ofrezca US$2100 millones hasta noviembre. Además, el Gobierno pretende activar en estas horas el segundo tramo del swap con China. Según Economía, quedarían US$700 millones del primero. En el Banco Central (BCRA) son más prudentes con las cifras. El swap sumaría US$5000 millones de “libre disponibilidad”. Miguel Pesce, ahora en oriente, siempre dijo que el costo del uso de esos fondos para cuestiones que no sean el comercio con China era confidencial.

“Me quedo hasta el 10 de diciembre, nunca suelto el timón en medio de una tormenta”, les prometió Massa a los argentinos a mediados de agosto. El ministro sigue insistiendo en que se quedaría no importa el resultado de las elecciones. Hoy por hoy, distribuye los números de la consultora Aresco con las siguientes conclusiones: “Javier Milei cae, Massa sube y Patricia Bullrich retrocede”; “la brecha entre Milei y Massa se achica”; “Milei baja en jóvenes, que se pasan al voto en blanco”; “Massa se recupera entre los pobres”; “en provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof crece, pero Carolina Píparo achica la brecha existente”.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se toma una fotografía con sus seguidores durante un mitin de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

La nueva pregunta

Cerca de Patricia Bullrich, respondieron que ya no miran más encuestas cuantitativas. “No hicimos porque más del 40% está sin responder”, sentenciaron cerca de la principal candidata de Juntos por el Cambio. Entre sus hombres de campaña agregaron que en los estudios cualitativos, no obstante, cambió la pregunta ordenadora en la elección. “Ya no es lo nuevo o lo viejo lo que se elige, sino quién nos saca de este quilombo (sic)”, contaron.

“Milei mete miedo; Massa es la misma crisis y nosotros mostramos equipo”, agregaron. También trabajan sobre una derivada: la gobernabilidad. Las reformas a realizar son tan importantes que requerirán de apoyo político y, por eso, refuerzan que cuentan con “10 gobernadores, más de 500 intendentes y una mayoría legislativa”.

Cerca de Bullrich señalaron que la crisis económica será determinante. Un informe de Dante Sica contó que la inflación se mantendrá elevada, habrá un mayor goteo de depósitos en dólares, los salarios se seguirán debilitando, y la recesión podría agravarse. Sus tres escenarios post eleccionarios son dramáticos.

“Si Massa entra al ballotage difícilmente abandone el esquema actual hasta después de las elecciones finales, pero en el ínterín se verá obligado a ajustar el cepo al máximo y probablemente deba subir tasas para desalentar la dolarización de portafolios ”, se indicó en el primero. “Si Massa no entra al ballotage, seguramente su capacidad para manejar la coyuntura se verá muy reducida y se va a complicar la negociación de una transición. La economía del día a día llegaría a su apogeo. No se podría descartar que el mercado forzara un cambio de rumbo vía presión cambiaria”, afirmó y agregó el último: “Si un candidato se impone en primera vuelta, el lunes 23 se abre instantáneamente un proceso de transición”.

Javier Milei, de la Libertad Avanza; saluda a sus partidarios durante una caravana en Lomas de Zamora, el lunes 16 de octubre de 2023 Natacha Pisarenko - AP

Cerca de “las fuerzas del cielo” de Javier Milei afirmaron que no tienen números propios. “Lo que nos llega nos da a 3 o 5 puntos del 40%. Y en segunda, con Massa”, indicaron cerca del libertario. Otra fuente del espacio cree que mejoraron algo con relación a las PASO, pero que no llegan aún a un número para dar el batacazo en primera vuelta. “Y esta semana mejoró un poco Bullrich; no Massa”, aclararon sobre los días que vieron el salto del dólar blue a $1000 y una inflación acumulada en 9 meses de más de 100%.

Un avezado analista político apartidario acordó que en los últimos días cayó un poco Milei y subió un poco Bullrich. Sin embargo, afirmó que es a la ex ministra de Seguridad a la que le cuesta retener el voto de Horacio Rodríguez Larreta. “Habría que ver si el anuncio de Larrreta como futuro jefe de Gabinete le mejora esa retención a Bullrich. Me suena lógico que haya decidido anunciarlo. La clave para ella está ahí”, dijo.

En cambio, Massa sí retiene los votos de Juan Grabois. “Son votantes que no tienen a dónde ir. Están ahí más por el espanto a lo alternativo que por el encanto de lo propio”, estimó. Vale recordar que Unión por la Patria sacó 29% del voto afirmativo (65%). Es un 20% del total de los empadronados. Son sólo el “núcleo duro”.

Otro analista afirmó que “arriba del mar” parece haber consenso en que Bullrich mejoró, Milei está primero y en que Massa resiste. “Pero la elección se resuelve con los ausentes propios, que habitualmente votaban macrismo o kirchnerismo; o sea, con lo que hay abajo del mar”, indicó. “Me sorprendería que no hubiera sorpresa”, cerró. Elige tu propia sorpresa, agregó el experto: Massa primero; Bullrich en segunda vuelta o gana Milei sin ballotage.

Temas Comunidad de Negocios