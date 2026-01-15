La deuda bruta del Estado nacional cerró 2025 en US$455.067 millones

La deuda pública bruta de la administración central cerró 2025 en US$455.067 millones, según el último informe oficial de la Secretaría de Finanzas. El dato implicó un aumento de US$9082 millones en diciembre, explicado principalmente por ajustes de valuación y por las operaciones financieras realizadas por el Tesoro en el último mes del año pasado.

En el balance anual, el stock total mostró una caída de US$11.854 millones respecto del cierre de 2024, cuando la deuda bruta se ubicaba en US$466.921 millones. La reducción se explica por un volumen de amortizaciones y cancelaciones que superó al financiamiento neto obtenido a lo largo de 2025, parcialmente compensado por el impacto del tipo de cambio sobre los pasivos denominados en moneda extranjera.

Sin embargo, la comparación cambia cuando se toma como referencia el inicio de la actual administración. Desde noviembre de 2023, previo al inicio de la gestión de Javier Milei, la deuda bruta aumentó US$29.511 millones, al pasar de US$425.556 millones a US$455.067 millones, lo que representa una suba acumulada del 6,9% en términos nominales. El incremento refleja el peso de los vencimientos heredados, la normalización de pagos y la estrategia de financiamiento desplegada durante el primer año completo del nuevo gobierno.

Del total informado, US$452.542 millones se encuentran en situación de pago normal. De ese monto, el 58% corresponde a deuda denominada en moneda extranjera, mientras que el 42% está pactado en moneda local, una composición que el Gobierno busca modificar gradualmente para reducir la exposición a pasivos indexados y al endeudamiento en pesos de corto plazo.

En cuanto a los instrumentos, el 76,6% de la deuda en situación de pago normal está conformado por títulos y letras del Tesoro, mientras que el 22% corresponde a obligaciones con acreedores externos oficiales, incluidos organismos multilaterales y bilaterales. Los adelantos transitorios del Banco Central representan apenas el 0,6% del total, consolidando la virtual eliminación del financiamiento monetario al Tesoro.

Durante diciembre, la administración central realizó pagos de deuda por US$15.555 millones, de los cuales el 98% se efectuó en moneda local. La mayor parte se destinó a la cancelación de capital, en línea con la estrategia oficial de despejar vencimientos de corto plazo y mejorar el perfil de la deuda pública.

El stock de US$455.067 millones corresponde exclusivamente a la deuda bruta de la administración central. El dato no incluye un consolidado con los pasivos del Banco Central, como la deuda cuasifiscal ni los instrumentos de esterilización, que se contabilizan por fuera del universo de deuda del Tesoro. El BCRA solo aparece en el informe como acreedor, a través de los adelantos transitorios.

El cierre de 2025 deja así una foto mixta: una deuda pública menor a la registrada a fines de 2024, pero más elevada que la existente al inicio de la actual gestión, con una suba acumulada del 6,9% desde noviembre de 2023.