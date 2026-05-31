Una sucesión de buenas noticias alienta al mercado local

El BCRA compró US$447 millones el jueves (la segunda marca más alta del programa de compra de reservas) y elevó el ritmo de compras diarias de mayo a US$141 millones, el más alto desde abril 2024. Con US$9700 millones comprados en 2026, al jueves, la discusión pasa a ser en qué medida se excederá el objetivo inicial trazado de US$10.000 millones. Que la cosecha gruesa recién haya comenzado a liquidarse en mayo, ya que sólo 25/30% de la soja y maíz de esta campaña ya habría sido exportada, anticipa que los próximos meses serán de fuertes compras del BCRA, probablemente superando los acumulados de US$2800 millones de abril y mayo.

El Tesoro tiene el pago de julio (casi) cubierto

El Tesoro recibió esta semana US$1040 millones del FMI tras la aprobación de la segunda revisión. Además, obtuvo US$547m en la licitación de AO27 y AO28 esta semana (tasas de 5,1% y 8,5%). Estos nuevos fondos, junto a los US$2.400m que tenía el Tesoro tras la compra al BCRA de US$1.700m el 18/05 conformaron depósitos por casi US$4.000m, que casi cubren los vencimientos de Bonares y Globales por US$4.400m de julio. A su vez, que el Tesoro ya no deba recurrir al BCRA (al menos hasta el 9/7) anticipa que las compras de reservas se transformarán en acumulación.

El riesgo país cerca de mínimos de ocho años

En un contexto global de vuelta al risk on y de noticias favorables en el frente local, el riesgo país ha ensayado una compresión paulatina en las últimas ruedas. Desde el pico reciente de 543 pbs, el EMBI Argentina comprimió 55 pbs para cerrar la semana en 488 pbs. Así, casi se iguala el mínimo de la era Milei de 481 pbs de enero, que, a su vez, fue el mínimo desde junio 2018. Si bien el Tesoro ya (casi) juntó los dólares para el pago de julio, se aproxima una zona de acceso al mercado en la que el gobierno podría ensayar una colocación para pre financiar el desafiante 2027. GD41 y AE38 son nuestros favoritos para posicionarnos en este trade de compresión de riesgo.

El frente cambiario sólido e incipientes brotes verdes pusieron bullish al mercado

A la solidez mencionada en el frente cambiario se fueron adicionando algunos datos que dan lugar a pensar que lo peor en materia de actividad y deterioro de la imagen del gobierno quedó atrás. Desaceleración inflacionaria (salario real rebotando), confianza del consumidor al alza, piso para la caída del crédito y la confirmación de un rebote en marzo convencieron a los inversores de que la imagen del gobierno rebotará (ICG cayó 1,6% pero Atlas Intel marca una suba en mayo). Así las cosas, el Merval medido en dólares voló 8,8% en la semana (al jueves), con papeles bancarios liderando con subas de hasta 17% semanal.