La economía argentina tiene un 82% de probabilidades de entrar en recesión, según la Di Tella

Las chances de que la economía argentina abandone su fase de expansión en los próximos meses subieron al 82%, de acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

El dato surge del Índice Líder (IL), una estadística que “busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico”, según Martín González Rozada, investigador del CIF. Para el mes de agosto, registró una baja desestacionalizada del 0,27% respecto del período anterior, acumulando un retroceso interanual del 1,05%.

Con el último registro del IL que se ubicó en 122,45 puntos, el indicador sumó su tercer retroceso mensual consecutivo, tras haber cedido un 0,09% en junio y un 0,72% en julio.

Asimismo, al observar la serie “tendencia-ciclo” (que aísla factores estacionales para medir el rumbo económico), la tendencia fue aún mayor: su contracción mensual fue del 0,32% y se amplió al 2,28% interanual.

La probabilidad de recesión no se computa en los períodos en que se estima la probabilidad de ingresar en una expansión económica CIF - UTDT

De todos modos, el modelo de la UTDT define formalmente el ingreso en una recesión cuando la serie de tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anota seis caídas mensuales consecutivas. Es decir, dos trimestres seguidos en retroceso.

En ese punto, el reporte del CIF remarca que la serie venía exhibiendo subas consecutivas desde septiembre de 2025, pero quebró ese sendero de recuperación al registrar una primera baja en mayo de 2026 y una segunda contracción en junio.

Así, el EMAE acumula dos caídas consecutivas, por lo que desde la UTDT aclaran que “tanto la serie de tendencia-ciclo como la serie desestacionalizada se calculan con filtros que en las puntas de la serie son asimétricos, por lo que para confirmar el dato de los últimos meses hay que esperar algunos meses hacia adelante”.

Sin embargo, persisten los niveles elevados de la probabilidad de recesión, que se ubicó en el 84% en junio y en el 81% en el período siguiente, previo al 82% actual.

Otro indicador que apunta a un sesgo a la baja es el Índice de Difusión (IDCIF), que mide qué tan extendida está la variación positiva entre los distintos sectores económicos que alimentan la medición. En agosto, volvió a bajar al 30% luego del 50% en julio y el 60% de junio.

De las diez series que componen el Índice Líder, solo tres tuvieron variaciones positivas Archivo

“Esto quiere decir que de las diez series que componen el IL, tres presentan variaciones positivas significativas”, explica González Rozada. Estos valores serían, según detalla el informe, el agregado monetario M1 en términos reales (deflactado por inflación), el valor FOB oficial de la soja y las ventas de autos a concesionarios.

Por otro lado, siete de los diez indicadores cayeron. Entre esos sectores figuran los despachos de cemento al mercado interno, la recaudación del IVA, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y la actividad industrial medida por FIEL (siderurgia y minerales no metálicos), así como el Índice Bursátil y las acciones del Merval.

La probabilidad de una recesión económica, que según el CIF no baja del 80%, se suma al dato del Indec que indica que el Producto Bruto Interno argentino cayó 0,6% en el segundo trimestre del año. El dato refleja un retroceso del consumo y la inversión, luego de que el PBI creciera 0,7% en los primeros tres meses del 2026.

Consumidores más optimistas

Por otra parte, después de dos meses consecutivos a la baja, el ICC de la UTDT registró para septiembre un repunte del 2,37% al ubicarse en 41,18 puntos. En la medición interanual, exhibió un incremento del 3,44%.

“Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 13,09%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 15,67%”, detalla el informe del CIF.

La evolución del ICC, que mostró un repunte en septiembre CIF - UTDT

El índice registró “comportamientos dispares” respecto del nivel de ingresos. En los hogares de ingresos bajos, la confianza tuvo un salto del 12,33% mensual al situarse en 41,29 puntos: una suba del 4,82% interanual. Por el contrario, en los sectores de ingresos altos, el ICC retrocedió un 4,07% mensual hasta los 40,95 puntos, aunque permanece un 2,24% por encima del nivel de hace un año.

Con esta última medición, la confianza en el segmento de ingresos bajos superó levemente a la de los estratos de mayores recursos por una diferencia de 0,35 puntos.