La economía empezó el año en alza: creció 1,9% interanual en enero

Luego de haber cerrado 2025 con un crecimiento de 4,4%, la economía comenzó 2026 con cifras positivas. Avanzó 1,9% en la medición interanual, con fuerte impulso del agro, y 0,4% en la comparación mensual respecto de diciembre pasado.

Los datos surgen del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el informe también se destacó que, con relación a igual mes de 2025, diez de los sectores de actividad analizados registraron subas en enero.

“Se destacaron Pesca (50,8% interanual) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1% i.a.)”, remarcó el organismo estadístico.

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Explotación de minas y canteras (9.6% i.a.). “La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE”, concluyó el informe oficial.

En contraste, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) y Electricidad, gas y agua (-3% i.a).

“Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6% i.a.) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% i.a.), le restaron 0,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE”, se indicó.

El Gobierno celebró este dato de actividad de enero. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de la red social X: “La economía creció 0,4% mensual en enero y registró un nuevo máximo histórico”. En el mismo posteo, escribió: “En terminos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024″.

El economista Julián Neufeld, de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que el EMAE arrancó el año con el pie derecho. “Creció 0,4%, respecto del mes anterior, aunque con resultados dispares entre sectores. Los mejores desempeños, como viene siendo habitual, correspondieron a la agricultura y ganadería y a la explotación de minas y canteras, los mismos rubros que traccionaron el crecimiento del PIB del 4,4% en 2025 vía exportaciones”, explicó.

Además, Neufeld analizó que, con el conflicto en Irán sosteniendo los precios de las commodities y la energía, es razonable esperar que ambos sectores –agro y minería– mantengan su buen momentum en los meses que siguen. “En el otro extremo, la apertura comercial continuó golpeando a la industria manufacturera y al comercio, que cayeron un 2,6% y un 3,2% interanual, respectivamente”, agregó el economista.

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