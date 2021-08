La era de los sesgos cognitivos y esos raros humanos nuevos

Se vive la era de los sesgos cognitivos, esos efectos psicol贸gicos que dificultan procesar la informaci贸n y llevan a distorsiones interpretativas y a juicios inexactos; esa irracionalidad que distancia al Homo sapiens del Homo economicus.

Los fallos registrados orillan los 200, pero si se refresca la lista de Wikipedia en un par de meses el n煤mero puede subir.

Tanto error humano lleva a la reflexi贸n. 驴Acaso el Homo sapiens no es la cumbre de la evoluci贸n, la especie cuya capacidad intelectual lo deposita en la cima del mundo natural? La mejor justificaci贸n para los sesgos es que son conductas adaptativas surgidas hace cientos de miles de a帽os, muy 煤tiles hasta hace poco. Los tiempos desde la revoluci贸n industrial modificaron tan velozmente el contexto que el ser humano se encontr贸 de s煤bito con cantidades de informaci贸n imposibles de procesar con criterio, y con tentaciones que a nuestro cerebro paleol铆tico le cuesta rechazar.

La hip贸tesis adaptativa de los sesgos tiene una implicancia poderosa. Si la humanidad hered贸 estas conductas precipitadas, entonces la humanidad hered贸 estas conductas precipitadas. Sin rodeos literarios, si debemos los sesgos a nuestros ancestros, todos los humanos deber铆an exhibirlos por igual. La mayor铆a de los experimentos, sin embargo, pescan sesgos en estudiantes de universidades prestigiosas, un m茅todo que estad铆sticamente equivale a preguntarles a los vecinos del barrio si les tientan las medialunas, y concluir que la especie tiene problemas de gula.

Si bien hay sesgos universales, el antrop贸logo Joseph Henrich se puso a indagar si son iguales para todos. Si la respuesta es no, los experimentos sobre sesgos鈥 bueno鈥 estar谩n sesgados. Henrich, profesor de Biolog铆a Humana Evolutiva en Harvard, public贸 el a帽o pasado The WEIRDest People in the World (La gente m谩s rara del mundo), donde revela que los m谩s extra帽os del mundo son, ir贸nicamente, aquellos sujetos experimentales universitarios. WEIRD es, adem谩s, una sigla que los caracteriza bien. La W indica Western (Occidental), la E es Educado, la I significa Industrializado, la R es por Rico, y la D por Democr谩tico. Henrich no es un antrop贸logo de sill贸n; hizo trabajo de campo con los machiguenga en la Amazonia peruana, con los habitantes de la isla Yasawa en Fiji y con los mapuches chilenos. Esta experiencia, sumada a otras, lo llevaron a concluir que los sesgos humanos tienen rangos diversos, y que los WEIRD se ubican en un extremo de la distribuci贸n.

Henrich not贸 enseguida la importancia de estas ideas, porque los sesgos se asocian a la personalidad. Los WEIRD focalizan sobre s铆 mismos y su autoestima, son m谩s pacientes, val煤an el esfuerzo, y creen m谩s en la existencia de una moral objetiva y universal, como si de leyes matem谩ticas se tratara. El resto del mundo, en cambio, conf铆a m谩s en la experiencia de sus mayores, tienen un pensamiento holista, perciben mejor los contextos, no suelen confiar exageradamente en s铆 mismos y no pierden demasiado tiempo en detectar lo que otros est谩n pensando.

Para ver la diferencia, consideremos un experimento moral t铆pico: el Dilema del Pasajero. Usted acompa帽a a una amiga en auto. Doblan por una calle aparentemente desierta a una velocidad bastante mayor a la permitida. De la nada surge un transe煤nte y lo atropellan. La pregunta es si quien conduce tiene derecho a pedirle a usted, su amigo de toda la vida, que mienta en el juicio y testifique que viajaban dentro de la velocidad l铆mite. Los estadounidenses, canadienses, australianos y escandinavos no dudan: m谩s del 90% contest贸 que no. Pero en pa铆ses no tan 鈥渆xtra帽os鈥 como Venezuela, Corea del Sur o Rusia, el porcentaje no llega al 50% (en la Argentina, nuestra proverbial viveza criolla nos deposita en un intermedio 70%). Antes de sacar conclusiones 茅ticas apresuradas, debe recordarse la naturaleza del dilema: favorecer una justicia universal para castigar a quien lo merezca, o ayudar a quienes nos importan m谩s all谩 de normas legales que enfr铆an nuestro coraz贸n.

Los estudios acerca de la confianza en los desconocidos muestran efectos asimilables: los WEIRD conf铆an m谩s en el pr贸jimo desconocido, pero el resto se f铆a m谩s del pr贸ximo conocido: familiares, vecinos y amigos.

La psicolog铆a WEIRD se asocia con un mejor desempe帽o econ贸mico, educacional y gubernamental en todos los niveles de comparaci贸n. Estas poblaciones tienen una mayor tasa de ahorro, mejor educaci贸n formal y capacidades cognitivas salientes en matem谩tica, ciencia y lectura. En las regiones WEIRD predominan las instituciones con democracias estables, una definici贸n clara de los derechos de propiedad y sistemas de justicia y seguridad que funcionan. La recomendaci贸n parece ser que para ser desarrollado es necesario ser paciente, individualista y confiado con los desconocidos, creando instituciones que propicien esta personalidad.

El problema, explica Henrich, es que estas conductas se cimentaron antes que las instituciones que las embeben. Su hip贸tesis es que ciertos desarrollos culturales durante la edad media (en especial protestantismo) modificaron la psicolog铆a de los WEIRD en primera instancia. La clave fue la mayor libertad para interactuar y seleccionar ideas, su aprendizaje generalizado y los cambios neurol贸gicos que, tras ello, moldearon la conducta. La nueva psicolog铆a redobla las ventajas, porque personalidades que conf铆an en el saber de desconocidos tienen la oportunidad de aprender m谩s. Finalmente, estas normas sociales se solidifican en instituciones formales, cerrando as铆 el c铆rculo. Este fue el caldo de cultivo para el surgimiento de las ciudades y de la revoluci贸n industrial.

Esta visi贸n irremediable y hasta aleatoria del desarrollo recuerda la hip贸tesis del genial libro de Jared Diamond: Armas, G茅rmenes y Acero. Su tesis principal es que el eje horizontal de Eurasia permiti贸 mantener un clima similar en vastos territorios, y por lo tanto un aprendizaje de las t茅cnicas de supervivencia en todo el continente f谩cil de compartir, pues se repet铆an sin mucha modificaci贸n. En cambio, el eje vertical de Am茅rica y su variabilidad de climas requer铆a readaptar los conocimientos una y otra vez. En el largo plazo esto termin贸 con los europeos 鈥渄escubriendo鈥 Am茅rica mucho antes de que los nativos americanos hicieran lo propio con Europa.

El Homo economicus, mientras tanto, sigue recibiendo novedades que lo hacen menos y menos representativo. Adem谩s de los sesgos, ahora es importante considerar su variabilidad a lo largo de diferentes culturas y regiones. En cuanto al desarrollo econ贸mico, los hallazgos de Henrich sugieren que la transmisi贸n de la cultura WEIRD al resto del mundo puede resultar m谩s dif铆cil de lo esperado. Tiempos en los que la investigaci贸n interdisciplinaria parece m谩s necesaria que nunca.

