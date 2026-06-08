Presentaron en el país la Asus Zenbook A16, la notebook que apuesta por la IA

La oferta de computadoras portátiles en el país se amplió la semana última con el debut local de la Asus Zenbook A16, una notebook que entra dentro del segmento Copilot+ PC gracias a la inclusión de un chip Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme (un chip presentado en septiembre que era el más poderoso del mundo, según la compañía, aunque ahora tendrá competencia con el flamante RTX Spark de Nvidia).

En la versión que llega al país, y que la compañía presentó a nivel mundial en enero, la Zenbook A16 ofrece una pantalla de 16 pulgadas, 48 GB de RAM unificada (fija) y 1 TB de almacenamiento, para un equipo muy delgado, con un peso de 1,2 kg y un precio local de 4,4 millones de pesos.

El Snapdragon X2 Elite Extreme tiene un chip de IA integrado que logra 80 TOPS (una medida para determinar su capacidad; por encima de 50 TOPS puede correr en forma local sin demoras herramientas de IA de Windows 11) y es un chip ARM, una arquitectura presente en los smartphones y las MacBook, y que difiere de la arquitectura x86 de Intel y AMD en el manejo de la energía: según Asus tiene 21 horas de autonomía. También requiere aplicaciones compatibles con ARM, o deberá usar un emulador, que impacta en su rendimiento; según Microsoft, el 93% del tiempo los usuarios ya usan apps ARM nativas.

Entre las funciones que habilita Copilot+ PC está la interacción con Copilot, la traducción simultánea, la edición y creación avanzada de imágenes, la interacción con Copilot, mejoras en las búsquedas de contenido almacenado en el equipo, y más.

La Asus Zenbook A16 ya se vende en la Argentina a 4,4 millones de pesos

La pantalla de 16 pulgadas es un panel OLED con resolución 3K a 120 Hz y bordes mínimos; el trackpad es enorme e incorpora el reconocimiento de gestos varios; el chasis de la notebook está hecho de ceraluminio, un material que usa la compañía en todos sus equipos de alta gama (“una capa oxidada que crece a partir del aluminio cuando éste se sumerge en un baño electrolítico de agua pura y minerales”, según Asus) y que le da mayor resistencia sin sumar peso.

La Zenbook A16 tiene dos puertos USB4 (USB-C), un puerto USB 3.2 Gen 2 (USB-A), HDMI 2.1, un lector de tarjetas SD y un conector de audio analógico, y permite usar hasta 3 pantallas externas. Además, tiene 6 parlantes compatibles con Dolby Atmos. Usa un cargador USB-C de 130 watts, que puede cargar el 50% de su batería de 70Wh en 30 minutos.