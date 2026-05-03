Qué es el hantavirus, la infección que causó la muerte de tres pasajeros de un crucero que salió de la Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus en un barco de crucero en el Atlántico. El MV Hondius había partido desde Ushuaia, Tierra del Fuego, el pasado 20 de marzo y tenía planeado arribar a Cabo Verde el próximo 4 de mayo.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón colilargo, a través de su saliva, heces y orina.

Se contrae al inhalar polvo contaminado en lugares cerrados, produciendo fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria severa. En la Argentina, durante el año 2025, se confirmaron al menos 22 muertes por infección y hace semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional por el incremento de casos.

El MV Hondius, donde se decretó un brote de Hantavirus y murieron tres pasajeros que partieron desde Ushuaia Oceanwide Expeditions

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe. Incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general.

En una segunda etapa, la enfermedad puede agravarse de forma rápida y evolucionar hacia un síndrome cardiopulmonar. En esta fase, los pulmones comienzan a llenarse de líquido (edema pulmonar), lo que provoca una dificultad respiratoria progresiva y severa.

Al mismo tiempo, puede producirse un compromiso hemodinámico, es decir, una alteración en la circulación sanguínea que impide mantener una presión arterial adecuada y un correcto funcionamiento de los órganos. Esta combinación puede derivar en insuficiencia respiratoria y shock, cuadros que requieren atención médica inmediata y cuidados intensivos.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón colilargo, a través de su saliva, heces y orina FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Especialistas remarcan que la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico, en especial en personas que estuvieron en zonas rurales o con posible exposición a roedores en las semanas previas.

Qué sucedió dentro del crucero MV Hondius

A través de un comunicado, el organismo que preside Tedros Adhanom Ghebreyesus detalló: “La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero y está brindando apoyo. Se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres perdieron la vida y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la institución.

Según el vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale, un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y falleció en un hospital de Johannesburgo. Ambos serían oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Martial Trezzini - Keystone

Otro caso confirmado, un ciudadano británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva. Los otros dos casos activos continúan en el crucero.

Se evalúa el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde. De concretarse, la embarcación podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a tres días de navegación.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud remarcó que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas. Destacó y celebró asimismo “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”.

Cabo Verde, el destino al que el crucero MV Hondius pretendía llegar al 4 de mayo

El MV Hondius es un crucero polar operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Entre sus itinerarios figura uno que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las Georgias del Sur y Santa Elena.

Según páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.