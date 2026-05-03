Qué se sabe del brote de hantavirus en un crucero que zarpó de la Argentina y dejó al menos tres muertos

GINEBRA.- Un brote de hantavirus a bordo de un crucero que navega por el Atlántico dejó al menos tres personas muertas y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. El buque había zarpado el 20 de marzo desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, y el episodio ocurre en un contexto de incremento de casos en la Argentina.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento se confirmó por laboratorio una infección, mientras que hay otros cinco casos sospechosos. En total, seis personas presentaron síntomas compatibles: tres fallecieron, una permanece internada en terapia intensiva en Sudáfrica y dos continúan a bordo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus

El origen del episodio y los primeros casos

El foco se originó a bordo del crucero MV Hondius, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Según informaron autoridades sanitarias sudafricanas, el primer caso detectado fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur.

La esposa del hombre, de 69 años, también se enfermó durante el viaje. Fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, ambos serían oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque.

El crucero MV Hondius, donde se decretó un posible brote de Hantavirus Oceanwide Expeditions

Pacientes en seguimiento y posibles evacuaciones

Otro pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue trasladado a Johannesburgo y permanece internado en estado crítico. En paralelo, los otros dos casos activos continúan en el barco, mientras se evalúa su eventual evacuación hacia Cabo Verde, donde podrían ser aislados y recibir atención médica.

El MV Hondius, con capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de alrededor de 70 personas, se encontraba en las últimas horas frente al puerto de Praia, capital del país insular soberano de África, según plataformas de monitoreo marítimo, a la espera de definiciones sobre su itinerario.

Evacuaciones y coordinación internacional

Según fuentes cercanas a la situación, se analiza el traslado de los pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde podrían ser aislados. De concretarse, el barco retomaría su itinerario hacia las Islas Canarias en los días siguientes.

La OMS indicó que está facilitando la coordinación entre los países involucrados y los operadores del buque para organizar evacuaciones médicas y contener el evento. En ese marco, destacó la rapidez de la respuesta y la cooperación entre las partes.

Cabo Verde, el destino al que el crucero MV Hondius pretendía llegar al 4 de mayo

Por su parte, el Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido señaló que sigue de cerca la situación y que se mantiene en contacto con la compañía y las autoridades locales para asistir a sus ciudadanos si fuera necesario.

Qué se sabe de la enfermedad

El hantavirus es una infección viral aguda grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón colilargo, a través de su saliva, heces y orina.

Se contrae al inhalar polvo contaminado en lugares cerrados, produciendo fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria severa. En la Argentina, durante el año 2025, se confirmaron al menos 22 muertes por infección y hace semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional por el incremento de casos.

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe. Incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general.

El hantavirus es una infección viral aguda grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón colilargo, a través de su saliva, heces y orina archivo

En una segunda etapa, la enfermedad puede agravarse de forma rápida y evolucionar hacia un síndrome cardiopulmonar. En esta fase, los pulmones comienzan a llenarse de líquido (edema pulmonar), lo que provoca una dificultad respiratoria progresiva y severa.

Al mismo tiempo, puede producirse un compromiso hemodinámico, es decir, una alteración en la circulación sanguínea que impide mantener una presión arterial adecuada y un correcto funcionamiento de los órganos. Esta combinación puede derivar en insuficiencia respiratoria y shock, cuadros que requieren atención médica inmediata y cuidados intensivos.

Especialistas remarcan que la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico, en especial en personas que estuvieron en zonas rurales o con posible exposición a roedores en las semanas previas.

Con información de AFP