La "felicidad": el elemento clave que deben tener en cuenta los líderes futuros

¿La felicidad es un elemento central de los negocios del futuro? Para el músico y psicólogo social Daniel Cerezo, cofundador CreerHacer y Custom, la respuesta es sí. Una de las razones es que la pandemia ayudó a derribar el muro que separaba la vida personal de la profesional y, entendiendo que las personas son un todo integrado, la vida termina permeada por el bienestar o el malestar que las personas experimenten en su ámbito de trabajo.

Cerezo, que creció en un contexto de "pobreza económica", encontró felicidad y bienestar a través de una fundación y trabajó muchos años en el sector social antes de pasar al mundo privado. Según asegura, que en los últimos años tomaron mayor relevancia las "inteligencias emocionales".

"Por mucho tiempo se destacó en los negocios a la persona que tenía una capacidad técnica, conocimiento. En los últimos años empezó a verse que si alguien sabía manejar muy bien el excel, pero después no tenía habilidades de liderazgo, no sabía comunicar o no tenía empatía, realmente no servía. En el futuro de los negocios los mejores líderes son los que pueden complementar ese conocimiento más profesional con esta inteligencia emocional", explicó Cerezo en el marco del evento Negocios del futuro, organizado por LA NACION.

Para Cerezo es posible desarrollar estas habilidades blandas y el primer paso para eso es escuchar al entorno. "Se puede identificar primero lo que dicen las personas cercanas a vos, lo que piensan de vos, si te elegirían como jefe y después de detectar eso pensar cómo se puede trabajar", señaló.

En diálogo con el secretario general de Redacción de LA NACION, José del Rio, Cerezo señaló que "ya no se puede separar más a la persona en el trabajo y en la casa" ni "disociar la formación profesional de la persona que uno es, con sus pros y contras". Cerezo consideró que hay que "aprovechar esta situación propiciada por la pandemia, que antes era incómoda, para entender que esa persona es una sola" y que las empresas empiecen a pensarlas no solo como empleados sino como padres o madres, hijos, hermanos.

Como herramienta para detectar si un trabajo da felicidad o es hora de cambiar, Cerezo alentó a pensar en el concepto de "propósito". "Trabajar tiene que ser un disfrute. Cuando descubro que eso va en contradicción con el tiempo que quiero dedicarle a mis vínculos, con lo que yo quiero ser, ahí me doy cuenta que algo está mal", señaló.

"Por eso cada vez hay más emprendedores porque encuentran en ese vínculo laboral la felicidad de estar 100% alineado al propósito de vida -dijo-. Por eso también en barrios como Mujica, La Cava o 31 la gente se sigue conectando aun en este momento a las capacitaciones laborales que damos. Esa herramienta que permite proyectarme hacia el futuro es una instancia de felicidad que supera cualquier situación que se esté atravesando".

