LA NACION fue reconocida con el premio Jerry Goldenberg
El reconocimiento distingue a las empresas, equipos y profesionales en la industria de la comunicación y el marketing
En la 28° edición de los Premios Jerry Goldenberg a la Excelencia en las Comunicaciones, LA NACION se destacó con un galardón que distingue su calidad. En una ceremonia realizada en el Sheraton de Pilar, el medio fue reconocido con el premio al Equipo Comercializador de Compañía de Medios.
Al recibir el premio, Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION, dijo: “Es un honor recibir este reconocimiento de parte de líderes del marketing y la comunicación de nuestro país. Este premio no solo refleja el esfuerzo de nuestro equipo, sino también la pasión que todos compartimos por crear experiencias auténticas. Gracias por inspirarnos a seguir innovando y por confiar en lo que hacemos”.
Hace cinco años que LA NACION recibe el premio al mejor equipo multiplataforma, algo que refleja una de sus principales áreas de enfoque: el vínculo con las personas.
La ceremonia, organizada por Dossier y conducida por Arturo Cuadrado, se llevó adelante con la participación de anunciantes, agencias, productoras, consultoras, medios y plataformas. El objetivo era distinguir a aquellas empresas, equipos y profesionales que marcaron la diferencia en la industria de la comunicación y el marketing en el último año.
El evento busca mostrar quiénes son los actores que marcan agenda, dónde está el valor y hacia dónde empuja el talento local. En tanto, los ganadores reflejan que hay una industria que está activa y en plena transformación, donde se destacan las marcas con estrategia, el pensamiento multiplataforma y creativos que entienden el pulso cultural con gran precisión quirúrgica.
También hay casos de innovación aplicada, estrategias de marca en evolución y una creciente integración entre creatividad, datos y tecnología. Sobre esto, los galardonados muestran que el marketing tiene un rol fundamental para construir audiencias, generar la conversación cultural y negocios.
Durante la gala hubo un total de 19 ganadores que fueron premiados por celebrar la insistencia, la adaptación, las discusiones internas, los borradores tachados y las ideas que pasaron al prime time.
El encuentro volvió a posicionarse como un espacio de intercambio, con un cierre marcado por el reconocimiento al trabajo colectivo y la consolidación de nuevos formatos y plataformas dentro del ecosistema de comunicaciones.
Además, se realizó un homenaje a Juan Pablo Jurado, quien se retirará de su rol como CEO de la empresa VML tras una amplia trayectoria que marcó la región. El empresario recibió un gran aplauso por su trabajo y liderazgo en tiempos de vértigo, pero también por ser uno de los profesionales más ganadores de los Premios Jerry.
Todos los ganadores de los Premios Jerry Goldenberg
- Agencia de Publicidad Independiente: Zurda Agency
- Anunciante Servicio: Mercado Libre
- Agencia de Medios Independiente: Beyond
- Equipo Comercializador de Compañía de Medios: LA NACION
- Profesional de RR.PP. Empresa Anunciante: Lázaro Quintín (Grupo Arcor)
- Agencia de Marketing Digital: .Monks
- Equipo de Marketing Empresa Anunciante de Servicio: YPF
- Compañía de Entretenimiento: The Walt Disney Company
- Plataforma de Streaming Nativa: Luzu TV
- Agencia de Publicidad: Don by Havas
- Equipo de Marketing de Empresa Anunciante de Producto: Cervecería y Maltería Quilmes
- Productora de Música Publicitaria: Supercharango
- Consultora de PR: Urban Grupo de Comunicación
- Equipo Creativo: Don by Havas
- Plataforma Tecnológica: TikTok
- Productora de Cine Publicitario: LANDIA
- Anunciante Producto: Cervecería y Maltería Quilmes
- Grupo de Agencias de Medios: Havas Media
