Primera persona: la historia de la cordobesa a la que Biden le compró bagels

CORDOBA.- "Nos escribió un vecino diciendo que había como 15 autos blindados en la puerta del local. Ahí nomás le mandé a la encargada que debería haber alguien importante y me responde 'no es joda.Biden acaba de comprar bagels". Daniela Moreira, cordobesa de 30 años y dueña de una pizzería y de un daily judío en Washington, cuenta así a LA NACION cómo fue el paso del presidente de Estados Unidos por su negocio.

Call Your Mother -así se llama- nació hace dos años con un conocido de su socio y futuro esposo (se casarán en octubre), Andrew Dan, que quería montar un daily. "No sabía nada de cocina judía, pero me puse a estudiar y desde el arranque fue un éxito. El año pasado, en plena pandemia, abrimos dos más", dijo.

Por la crisis del Covid-19 no permiten el ingreso de clientes, así que reciben pedidos por internet que después se retiran. Así hizo la compra Biden -"seguramente con el nombre de alguien de su entorno"- y se bajó su hijo a retirar el bagel de sésamo con queso blanco y un sándwich más. "Él saludó desde la ventanilla", cuenta Daniela.

Ella y su pareja se habían ido a otro local. "Altas ganas de verlo, pero no pudo ser.", se lamenta. La joven llegó hace una década a Washington después de recibirse de chef en Córdoba. Quería aprender inglés para después viajar por el mundo y aprender cocina de distintas culturas.

"Aunque soy hija de una profesora de inglés no sabía nada -describe-. Vine con un programa de intercambio y se me abrieron muchas puertas. Fui a una escuela de gastronomía, gané una beca y trabajé en el Madison Park de Nueva York y después de tanto cocinar en restaurantes finos me volví a La Serranita, al camping de mis padres".

Estuvo diez meses ahí, en la zona de Alta Gracia, cocinando "con horno leña, con la parrilla", con sus raíces, como ella lo define. Regresó a Washington y en 2015 abrió con Andrew la pizzería a la leña "Timber". También funcionó "muy bien" desde el arranque a punto tal que ya tiene su "hermanito menor, Turus".

El nombre es el apodo del hermano de Daniela, un periodista de Alta Gracia que fue a ayudarlos con el inicio de ese negocio. "Van todos los negocios muy bien, adaptados a los tiempos que corren. Nunca en la vida soñé que iba a estar acá; mi idea era viajar y recorrer el mundo. Ahora, si quiero conocer otras cocinas, las tengo cerca porque esta es una ciudad multiétnica".

Los bagels son las "estrellas" Call Your Mother, los hacen en el horno de leña; también tienen pastelería y sándwiches. Los bagels más elegidos son los de huevo, queso y pastrami (o panceta) y el de queso crema, alcaparras y vegetales. "Biden se pidió el de sésamo con queso crema, un tradicional", sintetiza la cocinera.

Daniela prefiere la panadería como especialidad y no le gusta trabajar con chocolate. Lo declara abiertamente; de cocina judía aprendió impulsada por a propuesta del inversor y es una experiencia que disfruta.

