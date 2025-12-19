Scott Bessent fue abucheado por una activista en un bar de Washington

WASHINGTON.– El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue increpado por un grupo de manifestantes mientras cenaba en un restaurante en Washington la noche del miércoles.

“Tenemos un invitado especial y queremos hacer un brindis. Un aplauso para el hombre que está cenando con tranquilidad mientras personas pasan hambre en todo el mundo a causa de sus sanciones”, dijo una mujer identificada por los medios locales como Olivia DiNucci, activista de la organización feminista Codepink.

Escrachan a Scott Bessent en un restaurante

“¡Boo!”, respondieron algunos comensales y el propio funcionario, con una copa en la mano haciendo un gesto de brindis, en el restaurante Reveler’s Hour del barrio de Adams Morgans, al noroeste de la capital norteamericana. “Son ignorantes y no saben lo ignorantes que son”, agregó sonriendo el secretario.

“Usted es responsable de la muerte de 600.000 personas al año a causa de las sanciones, que son una guerra económica”, contraatacó la manifestante.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla junto al presidente norteamericano, Donald Trump, a bordo del Air Force One, el 27 de octubre de 2025 Mark Schiefelbein - AP

Como secretario del Tesoro, Bessent tiene bajo su responsabilidad la aplicación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, así como la supervisión de la regulación financiera del Estado y la interacción de Washington con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Más notoriamente y a pedido del presidente norteamericano, Donald Trump, Bessent ha impuesto sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania -en particular a sus dos mayores empresas petroleras, Rosneft y Lukoil- y contra empresas e individuos vinculados con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Escrache público

“¿Cuántas personas van a morir a causa de la sangre que tiene en las manos?”, continuó la manifestante después de la respuesta del funcionario. “La sangre está en sus manos, debería avergonzarse”, agregó un segundo manifestante mientras Bessent parecía quejarse de la situación con los empleados del restaurante.

Según una persona familiarizada con la versión del secretario sobre el incidente, Bessent abandonó el establecimiento poco después “precisamente porque el dueño del restaurante se negó a respetar a los demás comensales y a retirar a la provocadora en cuestión”, y agregó: “Además, la comida era horrible”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington Alex Brandon - AP

“Estaba tan incómodo por haber sido confrontado que simplemente se retiró del restaurante”, reconoció la manifestante en el video.

Esta no es la primera vez que el funcionario recibe abucheos en público. El mes pasado, Bessent pareció grabar imágenes de manifestantes que le gritaban a él y a otros comensales mientras entraban a otro restaurante local, Butterworth’s, cerca del Capitolio norteamericano.

El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent en la Casa Blanca en Washington, el 9 de abril del 2025 Evan Vucci - AP

“¡Donald Trump: comé mierda!”, increpó entonces uno de los manifestantes desde afuera del popular establecimiento frecuentado por políticos republicanos en la capital, utilizando algún tipo de modulador de voz que hacía que su tono resultara exageradamente estridente.

“El secretario Bessent no se dejó afectar por los manifestantes de esta noche en Butterworth’s”, escribió en X uno de los chefs y socios, Bart Hutchins, tras los incidentes.

El funcionario se ha forjado además una reputación de confrontaciones volátiles y amenazas de violencia física, en particular a raíz de un incidente reciente ocurrido en una cena exclusiva en Washington para los aliados de Trump en el Executive Club, cuando el local abrió sus puertas en septiembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con la prensa frente al Ala Oeste de la Casa Blanca, en Washington, el 22 de octubre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

Testigos de ese incidente dijeron que Bessent estalló contra el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, a quien acusó de hablar mal de él ante el presidente Trump, y lo amenazó con pegarle en la cara.

Al mismo tiempo, Bessent no es el único miembro de la actual administración norteamericana que es insultado cuando sale a comer en la capital.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a altos funcionarios norteamericanos frente al restaurante Joe’s Seafood, en Washington, el 9 de septiembre de 2025 SAUL LOEB� - AFP�

El propio Trump fue recientemente increpado cuando cenaba en Joe’s Seafood, un restaurante en el noroeste de Washington, junto con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. En esa oportunidad, sin embargo, los manifestantes fueron expulsados de inmediato.

“¡Liberen DC! ¡Liberen Palestina! ¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!”, profirieron las manifestantes en el salón principal del restaurante mientras agitaban una pequeñas banderas palestinas.