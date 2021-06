La hora de la verdad será dentro de un mes

Los periodistas seducen y hostigan a los dirigentes políticos para que ya mismo digan si serán candidatos en las próximas elecciones. Es su negocio. Los dirigentes políticos sonríen y salen del paso con algún lugar común. Es su negocio. El oficialismo afirma que tiene un plan económico; ¿Qué otra cosa puede decir? La oposición dice que está unida, ¿Qué otra cosa puede decir?

La teoría de los juegos, planteada en 1944 y que en rigor debería denominarse “la teoría de la decisión cuando la interacción de los participantes es muy intensa” –que explica por qué los fabricantes de soja se comportan de manera diferente a los fabricantes de autos–, ayuda a entender lo que está ocurriendo.

El 14 de noviembre próximo renovaremos la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores. Para lo cual el 24 de julio es la fecha límite para presentar las listas de candidatos. ¿Qué incentivo tiene alguna agrupación política para “mostrar las cartas” antes de esta última fecha? Ninguna.

Si en una jurisdicción renuevan cinco bancas y existen 28 candidatos, lo único que cabe esperar es una lucha intensa, despiadada y hasta cruenta dentro de cada partido político o coalición. No sólo para integrar la lista, sino para determinar qué lugar ocupará cada uno de ellos dentro de ella.

Así como no les pedimos a los futbolistas que jueguen con las reglas del golf, no les pidamos a los políticos que no lo sean. El 14 de noviembre, en las urnas, les diremos qué opinamos sobre lo que ellos decidieron.

Antes de criticar la dinámica de la campaña pregúntese: ¿Cómo es usted como votante? En particular, ¿realmente quiere que los candidatos le digan la verdad o en el plano electoral también opera la ley de Thomas Gresham, según la cual el candidato malo desplaza al bueno?

En la Argentina, la elección de medio período es mucho más que la simple renovación parcial del Congreso. Alfonsín en 1985, Menem en 1991, De la Rúa en 2001, son claros ejemplos de esto. De manera que lo que va a ocurrir en los próximos meses, será crucial para la vida de cada uno de nosotros; como también lo será 2021-2023, dependiendo del resultado electoral.

Lo que estoy diciendo es que, angustiados por la realidad sanitaria, económica y social, esperamos de la política lo que ella no puede dar; podremos pasar un buen rato con parientes y amigos, pero no nos servirá para entender y mucho menos para actuar.