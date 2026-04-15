Juan Carlos de Pablo analizó la inflación de marzo y advirtió por un dato “ausente” que puede impactar en los próximos meses

Después de conocerse la inflación de marzo, que fue de 3,4%, el economista Juan Carlos de Pablo analizó el dato y las variables que explicaron el aumento del IPC. Advirtió la presencia de un factor “ausente” en la cifra final, que podría impactar en los próximos meses, y comparó la situación con la suba de precios que hubo en Estados Unidos, a raíz de la guerra en Medio Oriente.

“Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra“, planteó De Pablo este martes por la noche, en una entrevista con Luis Majul en LN+. “Hay que tener cuidado”, dijo y explicó: “En febrero, sin la guerra, tuvimos 2,9% y ahora hay de tres para arriba”.

De Pablo señaló que la Argentina aún no sintió los efectos directos de la guerra en Medio Oriente, como sí ocurrió en otros países, donde incidió en los precios a raíz de la variación del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz.

En ese marco, se refirió al caso de Estados Unidos, que este lunes también dio a conocer el dato de inflación: “Ellos estaban acostumbrados a tasas de 0,2%, pero ahora fue de 0,9%, con lo cual la tasa interanual pasó de 2,4% a 3,3%. La energía aumentó 10,9% y el gasoil 21,2%”.

La inflación de marzo fue de 3,4% Daniel Basualdo

“La moraleja es que tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de energía, lo que en la Argentina no ocurrió. Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas”, explicó.

Además, apuntó: “A comienzos de marzo, cuando empezó la guerra, un conjunto de personas hizo un ejercicio aritmético y se lo agregó a la tasa de inflación. Eso no es economía. Hay componentes, así que no hay que hacer una teoría ni cortarnos las venas”.

Acto seguido, De Pablo aseguró no creer que algunos ciudadanos deban contraer deudas para poder comprar comida. “¿Seguro que, de todos los gastos, el único que no podés cambiar es la demanda de alimentos? Tengo dudas porque la tasa de interés más cara en todos los lugares del mundo, incluida la Argentina, es la tarjeta de crédito", afirmó.

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el petróleo tuvo importantes fluctuaciones en su precio por el cierre del estrecho de Ormuz Ahn Young-joon - AP

Por otro lado, el economista se refirió a la reacción del presidente Javier Milei al dato de inflación de Indec, quien dijo que se trató de un “número malo”, aunque indicó que hay elementos duros que permiten explicar lo que sucedió. Al respecto, De Pablo señaló: “Su reacción es lógica, no puede estar contento con una tasa de inflación del 3% mensual. Tampoco lo veo desesperado. No tiene que meter la gamba dibujando el Indec, prohibiendo las importaciones, congelando precios o moviendo la banda para abajo”.

La inflación de marzo y la reacción de Milei

Este martes se conoció el número de la inflación de marzo, el cual reflejó una aceleración y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026 y lleva diez meses sin bajar. Desde el Gobierno, por su parte, aseguraron que existen elementos que explican la suba y que en este mes se ralentizará.

Los capítulos que más aumentaron fueron Educación (12,1%); Transporte (4,1%) y Vivienda, Agua, Electricidad, gas y otros combustibles (3,7%). Los alimentos subieron 3,4% (en la carne, que habría aflojado en abril, hubo alzas de hasta el 8%), mientras que hay regiones del país (noroeste y noreste) que tuvieron una inflación del 4% en el mes.

Milei dijo que el dato de la inflación "es malo" Rodrigo Nespolo

En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. En tanto, el incremento interanual llegó a 32,6%.

Milei reaccionó al número y lanzó una autocrítica: "El dato es malo. No nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente“.