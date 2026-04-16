Qué se sabe del acuerdo con el FMI: a qué se comprometió el Gobierno para destrabar el desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, sellado hace poco más de un año. En ese marco, se encamina el giro de US$1000 millones pautado para esta etapa del programa.

A través de un comunicado oficial, el organismo internacional anunció: “El staff del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la segunda revisión del programa de reformas económicas de la Argentina, respaldado por el acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a 48 meses. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, la Argentina tendría acceso a aproximadamente 1000 millones de dólares”.

El pacto se produjo minutos después de que la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieran en la sede del organismo en Washington.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Andrew Medichini - AP

Punto por punto, a qué se comprometió el Gobierno con el FMI

De acuerdo con los términos del nuevo entendimiento técnico entre la Argentina y el FMI, el gobierno de Javier Milei se comprometió a cumplir con las siguientes metas y estrategias económicas para el año 2026:

Meta Fiscal Moderada: el Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario de aproximadamente el 1,5% del PBI para 2026, cifra que coincide con lo plasmado en el Presupuesto nacional.

Este objetivo representa una flexibilización respecto del 2,2% que el FMI proyectaba anteriormente, adaptándose a un contexto de menor dinamismo en la recaudación.

Acumulación de Reservas Flexibilizada: se estableció una nueva trayectoria para las reservas netas, con el objetivo de acumular unos US$3.500 millones hacia junio de 2026 y alcanzar los US$ 8.000 millones para fin de año.

Para lograr este incremento neto, el FMI estima que el Banco Central (BCRA) deberá realizar compras de divisas por un total aproximado de US$ 10.000 millones.

Nueva Estrategia de Financiamiento: ante la dificultad de acumular reservas solo mediante el superávit comercial, el Gobierno se compromete a una estrategia que incluye diversas fuentes de financiamiento externo y local.

Esto contempla emisión de deuda en dólares bajo legislación local, venta de activos, realización de operaciones de repo por parte del Banco Central y obtención de préstamos externos, potencialmente respaldados por organismos internacionales.

Santiago Bausili y Luis Caputo en Washington

El anuncio de Georgieva

Georgieva dio a conocer la noticia en su cuenta de X: “Buen progreso en la obtención de estabilidad y la reconstrucción de buffers externos para aumentar la resiliencia ante shocks y apoyar la reducción de la pobreza. Esperamos completar la revisión pronto”.

Pleased to announce Staff Level Agreement on Argentina’s EFF 2nd Review. Good progress in securing stability and rebuilding external buffers to increase resilience to shocks and support poverty reduction. We look forward to completing the review soon. https://t.co/5Nk7CMK9XH pic.twitter.com/j2kTnlI56J — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 15, 2026

La reacción de Caputo

Reuniones

El anuncio del FMI tuvo lugar luego de la reunión informal que sostuvo Caputo con Georgieva en Washington, donde se desarrolla la Asamblea de Primavera del organismo multilateral y el Banco Mundial (BM). El ministro tiene previsto un encuentro en la noche de esta miércoles con el presidente del BM, Ajay Banga, y, el viernes, otra reunión -esta vez formal- con Georgieva y, por separado, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Kristalina Georgieva con el ministro Caputo

Los funcionarios económicos argentinos habían estado en conversación permanente con los equipos del FMI, con el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas el año pasado como uno de los principales puntos de discusión. La segunda revisión había comenzado en febrero pasado, con la visita a Buenos Aires de una misión del FMI.