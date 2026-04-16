Cristiano Ratazzi, empresario, sobre la inflación y la política económica: “Hay que bajarla en serio”

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi, en diálogo con LN+, analizó la realidad financiera del país tras la difusión de los nuevos datos oficiales sobre la inflación de marzo y evaluó el impacto de las medidas oficiales y los retos del esquema productivo.

El Indec publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un 3,4% de variación mensual, una cifra que representa la más alta en lo que va de 2026 y supera el dato de marzo de 2025, cuando el indicador marcó 3,7%. Asimismo, el nuevo reporte arrojó una variación interanual de 32,6% y un acumulado del año de 9,4%.

Cristiano Rattazzi en LN+

Ante este escenario, el empresario calificó la suba de precios de marzo como “altísima” y sostuvo que “hay que bajarla en serio” para garantizar la previsibilidad del mercado interno.

Rattazzi planteó que el objetivo central del Gobierno debe ser “recrear un sistema económico que funcione”, una tarea que exige una reducción del riesgo país y condiciones de financiamiento que resulten sostenibles para los actores privados. El directivo detalló la importancia de consolidar un escenario donde “el país se pueda financiar bien” y cuestionó la presencia de “tasas de interés absurdas para la gente que trabaja en la Argentina”.

Por otro lado, el panorama social muestra indicadores positivos bajo la mirada del referente industrial: “La pobreza sigue bajando, eso es algo muy importante”

“Muchas cosas se hicieron, muchas cosas avanzaron, muchas inversiones se están haciendo”, destacó. El empresario valoró los avances en distintos frentes de la gestión económica. Sobre la situación del empleo en este contexto social, el directivo ofreció una mirada cauta. “Es obvio que el paso de algunos trabajos a otros no es inmediato”, sostuvo respecto a la dinámica del mercado laboral.

Javier Milei sostuvo que el dato de inflación de marzo "es malo" X Javier Milei

La estrategia del Banco Central sobre la acumulación de divisas recibió cuestionamientos técnicos. Rattazzi recordó el período posterior a la salida del cepo cambiario, donde todos los sectores sugerían la compra de reservas de forma inmediata y el Gobierno optó por postergar esa estrategia con la expectativa de una baja del dólar a determinados niveles de precio. “Para mí, eso fue una impostación equivocada en la euforia de que todo iba bien y que podía hacer cualquier cosa”, sentenció el empresario, y agregó: “No les fue tan bien con esa política. Después subió de vuelta el dólar”.

En relación al clima político, remarcó: “Vimos una victoria en la provincia de Buenos Aires contra Milei, y un mes después una victoria muy fuerte de Milei en la misma provincia”, y concluyó: “Es difícil evaluar exactamente lo que ven las encuestas. Las encuestas a veces ven el humor de cada uno”.