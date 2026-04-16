Luego de haber registrado en febrero el nivel más bajo desde mayo de 2025, la inflación mayorista dio un salto en marzo y cerró en 3,4% –la misma cifra que arrojó la minorista para igual mes–. Cortó de esta manera un proceso de desaceleración que había empezado a insinuarse en enero.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM). En ese documento también se difundió que el resultado de marzo fue consecuencia de la suba de 3,5% en los productos nacionales y de 1,1% en los productos importados.

Además, el informe oficial consignó que en el acumulado del año la inflación mayorista acumula 6,1%, mientras que en la medición interanual registra un 27,9%.

Hay que recordar que, si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

En el aumento de los productos nacionales se destacó el rubro petróleo crudo y gas, que tuvo un incremento de 27,3%, respecto de febrero, influenciado por el conflicto bélico en Medio Oriente que impulsó el precio de la energía.

Según detalló el Indec, dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,02%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,77%; “Alimentos y bebidas”, con 0,31%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,13%; compensados por los “Productos agropecuarios”, con -0,40%.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, dijo que los precios mayoristas se vieron afectados por la guerra que impactó con un alza de 27,3% del precio mayorista del petróleo. “Esto generó que los productos primarios tuvieran un incremento de 7,8% y que se produjera la suba de 6,6% de los productos refinados de petróleo, con impacto en los precios de los productos manufacturados que aumentaron 2,3%, luego de varios meses de letargo”, opinó.

Menescaldi agregó que en la inflación mayorista de marzo también hubo impacto del aumento del precio de la carne (5%), que eleva el precio de los alimentos (2,5%). “Cuando se ve el resto de los precios, se observa que se aceleran levemente pero desde niveles bajos”, analizó el economista.

Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macro de Abeceb, comentó que el índice de precios mayorista de marzo “refleja un fuerte impacto del shock externo, con aumentos significativos en productos primarios y refinados de petróleo, lo que anticipa una inflación elevada para abril”.

Según analizó Bacigalupo, "el proceso de desinflación en el país ya estaba trabado, pero ahora, además, se le suma el conflicto internacional. “Esto no solo pone más presión sobre una desinflación inercial y de ajuste de precios relativos, sino que va a demorar su disminución hasta los niveles deseados”, afirmó la economista.

Para Bacigalupo, es probable que el proceso de desinflación sea más gradual o más lento de lo que se pensaba. “Esto, por supuesto, demora los objetivos del Gobierno en términos de los resultados que quería dar en este año no electoral, y es una de las partes más desafiantes del programa”, concluyó.

En tanto, el economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, señaló que el aumento de la inflación mayorista en el tercer mes del año se debe principalmente a la suba de los precios de los productos primarios: petroleo subió 28% y gas 24%. “Por otro lado la estabilidad del dólar ayudo a que los precios de los bienes importados subieran 1%”, agregó.

El Indec también informó que el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 3% en marzo, que se explica por la suba de 3,1% en los Productos nacionales y de 1,2% en los Productos importados.

El IPIB tiene igual cobertura que el IPIM, pero los precios no incluyen el efecto impositivo que sí tiene éste. “Esto brinda un elemento alternativo de análisis que permite distinguir el movimiento de los precios provenientes de modificaciones en la política impositiva de aquellos que resultan de decisiones del productor”, se explica en el informe oficial.