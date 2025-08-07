La industria cayó 1,2% en junio y la construcción creció 0,9%, pero ambos sectores mantienen la recuperación interanual

La industria y la construcción, dos motores de la economía, mostraron resultados diferentes en junio, ya que la actividad manufacturera cayó 1,2% en el mes, respecto de mayo, y las obras crecieron 0,9%. En el acumulado del año, es decir en el primer semestre, no obstante, los dos sectores avanzan, con alzas de 7,1% y 10,8%, respectivamente.

Estos datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) y su Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac). El organismo oficial también informó que en la medición interanual, la industria creció 9,3% y las obras subieron 13,9%.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, analizó que los números de la industria no son buenos. “Además de la caída mensual desestacionalizada, el indicador tendencia ciclo, se ve que hace cuatro meses que se producen caídas. Es decir, se está empezando a acercar a zona de recesión, con una marcha muy errática”, afirmó.

El economsita Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, enfatizó que lo más importante es la variación mensual desestacionalizada, pero que tampoco hay que quedarse con este último dato de -0,9%. “Claramente, hay una caída. Si se toma un poco más de perspectiva, se puede observar que la industria tuvo un pico en noviembre/diciembre de 2024, bajó en enero, y desde ahí oscila en el mismo nivel”, dijo.

Además, Tiscornia comentó que cuando se hace el análisis sectorial, se descubre que hay mucha heterogeneidad. “Las caídas más fuertes son las de metálicas básicas, con una baja de 11%; textiles, con -6,6%; madera, papel y edición, con -4,4%, y sustancias y productos químicos, -4,2%. Ahora, si se compara contra diciembre, la película es diferente, porque, por ejemplo, metálicas básicas, respecto de diciembre está 4,6% arriba”, detalló el especialista.

En el caso de la construcción el dato fue mejor. “También muestra volatilidad, pero parecería verse cierta tendencia de una lenta recuperación. Además, si bien los datos son demorados, porque son los de mayo, hubo aumento de empleo y de las superficies de los permisos de construcción”, destacó el economista.

Por su parte, Sigaut Gravina señaló que su comportamiento es muy volátil. “Si bien ahora creció 0,9%, en mayo había caído 1,8%. Además, también en este sector la tendencia ciclo empieza a arrojar números negativos, tanto en mayo como en junio. Quizá, la particularidad en este caso es que los niveles actuales de actividad son un poco mejores que los de la segunda mitad del año pasado”, destacó el economista.