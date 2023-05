La industria creció 3,4% en abril y la construcción, 3,5%

escuchar

Luego de un mes de febrero en el que habían mostrado caídas preocupantes, la industria y la construcción arrojaron cifras positivas en marzo: la primera creció 3,4% desestacionalizado, respecto del mes anterior, mientras que la segunda avanzó 3,5% en igual período de comparación. En el cotejo interanual tuvieron alzas de 3,1% y 1,2%, respectivamente.

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en sus informes denominados Índice de Producción Manufacturera Industrial (IPIM) e Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), en los que también informó que las fábricas acumularon en lo que va del año una suba de 2,6%, mientras que las obras mostraron una caída de 0,8%. En tanto, el índice serie tendencia-ciclo de la industria hubo una variación positiva de 2,6% y el de la construcción exhibió una variación de 0,3%.

En febrero, ambos sectores habían insinuado que tendrían nuevamente este año, al igual que en 2022, un comportamiento zigzagueante, al caer la industria 1,3%, luego de haber crecido en enero (0,7%), y retroceder la construcción 2,4%, después de haber avanzado en el primer mes del año (4,3%). Esta nueva suba no hace más que confirmar que el movimiento en forma de “serrucho”, con alternancias entre buenas y malas.

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad & Progreso, remarcó que el rebote que mostraron la industria y la construcción en la medición desestacionalizada fue significativo. “Aunque con heterogeneidades importantes dentro de los sectores. Por caso, en el ISAC, que mide el consumo de distintos insumos, hay alzas de dos dígitos en mosaicos (+21,6% interanual) y hormigón (+19,8%), combinados con bajas, también en el orden de dos dígitos, en ladrillos huecos (-12,8% interanual) o asfalto (-9,7%). Algo similar se ve en el índice manufacturero; se mezclan buenos comportamientos en algunos sectores (como automotor) con caídas pronunciadas, como molienda”, detalló el especialista.

En tanto, el economista Juan Delich, de la consultora EcoGo, comentó que ambas publicaciones del Indec muestran un rebote en la actividad y el mejor nivel de la serie desde fines del año pasado. Pero advirtió: “Sin embargo, no deben leerse como un cambio en la tendencia. Parte de la explicación detrás de estos números es un nivel de importaciones más elevado, aunque no sostenible. Por esto último, podemos esperar que de no poder sostenerse veamos en los próximos meses una contracción y se mantenga la tendencia contractiva”.

