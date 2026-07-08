La industria y la construcción registraron crecimiento en mayo

Luego de haber presentado en abril caídas de 2,1% y 4%, la industria y la construcción registraron en mayo un crecimiento intermensual de 0,4% y 6,3%, respectivamente. En la medición interanual, la actividad manufacturera sufrió una baja de 5,7%, mientras que las obras tuvieron un avance 4,1%.

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) y en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC). En esos documentos se informó, además, que en el acumulado de enero a mayo, la industria cayó 3,1% y la construcción creció 2,5%.

Estas cifras aparecen en un contexto en el que tanto la industria como la construcción muestran comportamientos oscilantes, con subas en algunos meses y caídas en otros, sin poder consolidar una recuperación definitiva. Según analistas consultados, aunque hay una leve pendiente positiva en la construcción, ambos sectores están estancados.

En lo que respecta específicamente a la industria, el Indec informó que 14 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Entre las principales bajas, según su incidencia en el nivel general, se destacaron “Maquinaria y equipo” (-23,4%), “Alimentos y bebidas” (-3%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-15,9%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-14,7%), y “Productos textiles” (-26,2%), entre otros.

El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, afirmó que la industria sostiene su estancamiento. “Lleva más de un año y medio sin cambios y una caída interanual fuerte, de casi 6%. Diría que su estancamiento es más marcado que el de la construcción, con una realidad muy heterogénea en sus subsectores, pero que en general registran caídas”, opinó.

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, comentó que el avance de la industria en abril fue acotado. “La actividad manufacturera sigue inestable, con caídas interanuales y acumuladas. Mayo mostró una recuperación menor que la caída de abril, pero seguimos por debajo de marzo. La tendencia a largo plazo ya marca estancamiento o caída, tras algunos meses positivos”, afirmó.

Noticia en desarrollo