Tras 19 años, cerró la fábrica de Dass en Eldorado, la única que producía zapatillas Nike en el país

POSADAS.- Tras 19 años de operaciones ininterrumpidas, la única fábrica de calzados que producía zapatillas Nike en el país acaba de anunciar su cierre definitivo el próximo 24 de julio por la falta de pedidos.

Fuentes de Dass Eldorado confirmaron a LA NACIÓN el cierre definitivo y la desvinculación de los operarios que quedan en dos tandas, una el 17 y la otra el 24 de julio.

También lo aseguró Gustavo Melgarejo, delegado de la planta y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), además de prosecretario del gremio en el interior del país. “Van a indemnizar a los 150 operarios que quedan; la empresa se quedó sin pedidos”, explicó.

La planta de Dass en Eldorado cerrará definitivamente en diez días

Dass Eldorado es del Grupo Dass, una firma brasileña que produce calzado e indumentaria deportiva para marcas como Adidas y Nike, a la vez opera sus propias etiquetas: Umbro, Fila y Asics.

La planta de Eldorado es controlada por Dass Argentina, un joint venture entre Dass Brasil y capitales locales; se inauguró en 2007 y llegó a ser el mayor empleador privado de Misiones junto a la forestal Arauco Argentina, cuando en 2010 llegó a tener más de 1500 operarios.

Su auge fue durante el boom del consumo impulsado por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner; luego decayó durante el macrismo y volvió a tener un repunte con la llegada de Alberto Fernández.

En 2021, la firma Nike eligió a Dass para producir en el país con el modelo de sustitución de importaciones que impulsaba aquel gobierno. Con una importante inversión, instaló modernas líneas de producción y llevó el total a 12, con una capacidad de 2.500.000 pares de zapatillas al año. En el anuncio de esa nueva inversión estuvieron el CEO del Grupo Dass Argentina, Brian Handley, y el gerente general de Nike Cono Sur, Jeffrey Mitchell.

Sin embargo, en estos últimos meses, la empresa cada vez produjo menos y no llegaba a los 3000 pares de zapatillas por día, lo cual hace inviable su supervivencia. “No hay más pedidos”, relató Melgarejo.

Dass Argentina también desactivó a fin del año pasado las operaciones industriales en Coronel Suárez, donde tenía su otra operación industrial en una fábrica que era del Grupo Gatic. En ese entonces, anunció que consolidarían toda su producción en Misiones.

La empresa hace dos años que viene realizando recortes y achicando su plantilla de personal para adecuarla a los menores pedidos.

Frente a este último cierre, desde Grupo Dass explicaron a LA NACION que la compañía continuará en la Argentina, con oficinas comerciales en Buenos Aires y dos centros de logística y distribución: uno en Coronel Suárez y otro en Cañuelas. Según indicaron, la firma seguirá operando en el país con sus marcas propias -Fila, Umbro y Asics-, ahora importadas desde Brasil, donde tiene ocho plantas, con casi 60.000 empleados.

En paralelo al cierre de las operaciones industriales en Argentina, el Grupo Dass comenzó a operar en Paraguay. Allí, el grupo tiene una fábrica de indumentaria en joint venture con el grupo local Texcin, cerca de Asunción. En la Argentina - aclararon- nunca fabricaron indumentaria; únicamente calzado.