La industria y la construcción tuvieron un avance mensual en agosto, pero cayeron en la medición interanual

La industria y la construcción continuaron mostrando señales de debilidad en agosto. La producción manufacturera cayó 3,2% respecto del mismo mes de 2025, mientras que la actividad de la construcción retrocedió 4,4% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, tras las fuertes caídas registradas en julio, ambos sectores mostraron una recuperación en la medición mensual desestacionalizada . La industria avanzó 1,9% y la construcción, 0,4%.

En efecto, los datos reflejan una mejora frente al desplome del mes previo, cuando la actividad fabril había retrocedido 5,1% mensual y la construcción 4,4%, de acuerdo con las cifras revisadas incluidas en los nuevos informes oficiales. En julio, la marcada contracción de ambos sectores había encendido señales de alerta sobre la evolución del nivel de actividad.

En el caso específico de la industria, pese al rebote mensual de agosto, la comparación interanual continuó mostrando números negativos. Además de la caída de 3,2% frente a un año atrás, el sector acumuló entre enero y agosto una contracción de 2,7% respecto del mismo período de 2025. La serie tendencia-ciclo, que refleja el comportamiento subyacente de la actividad, también registró una baja de 0,6% frente a julio.

Según detalló el Indec, 11 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas interanuales en agosto. Los mayores retrocesos correspondieron a maquinaria y equipo (-24%); otros equipos, aparatos e instrumentos (-20,6%); prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%); productos de tabaco (-14,3%); productos de metal (-9,6%); textiles (-9,4%); y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-8,8%).

El rubro maquinaria y equipo fue, además, el que más incidió en la caída general de la industria. Dentro de ese segmento, la fabricación de maquinaria agropecuaria se desplomó 37,9% interanual. El Indec atribuyó el resultado a una menor producción de tractores, sembradoras, pulverizadoras autopropulsadas y distintos implementos agrícolas, en un contexto de menor demanda de equipos de fabricación nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento mensual de la industria respecto de julio y, en su cuenta de la red social X, puso el foco en el avance intermensual de algunos sectores. “Seis de las nueve categorías en las que se desagrega el IPI registraron crecimiento en la comparación intermensual. En términos de magnitud de las variaciones, se destacaron otros equipos, aparatos e instrumentos (+9,8%), muebles y otras industrias manufactureras (+4,3%), refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (+3,6%) y automotores y otros equipos de transporte (+2,4%)”, escribió.

El economista Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora I+D, opinó que el rebote parcial de la industria en agosto no alcanzó para recuperarse de la caída de julio. “El sector sigue mostrando un serrucho con trayectoria descendente: 13 de los 16 sectores no recuperaron la caída de julio”, agregó.

Con vistas al futuro inmediato, Coatz señaló que los primeros datos de septiembre muestran un escenario heterogéneo. “La producción de autos cayó 16% interanual y acumula una baja de 17% en el año. Los despachos de cemento, en cambio, repuntaron 4,5% interanual, aunque mantienen una caída acumulada de 3,2%”, afirmó el economista.

La actividad de la construcción no logra repuntar Archivo

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, señaló que, después del fuerte deterioro de julio, era esperable que la industria mostrara en agosto algún rebote, aunque consideró que la recuperación fue “muy acotada”. Y añadió: “Es una mejora, pero no llega ni a la mitad de lo que había perdido el mes anterior”, señaló.

Además, Sigaut Gravina advirtió que la tendencia-ciclo continuó en terreno negativo, con una baja de 0,6%, lo que a su juicio muestra que “el nivel de actividad sigue claramente por debajo del de abril, mayo y junio”.

En tanto, Paloma Quadrana, economista de Abeceb, indicó que la industria volvió a perder tracción en agosto y confirma que la recuperación de 2025 no logró consolidarse en un nuevo piso de actividad. “Este nivel es el más bajo desde agosto de 2024 y cerca de -14% por debajo de agosto de 2023″, destacó.

La construcción, por su parte, registró una caída interanual de 4,4% en agosto, y en comparación con julio mostró una leve mejora de 0,4%, luego del fuerte retroceso del mes anterior. A diferencia de la industria, todavía conserva un saldo positivo en el acumulado del año: entre enero y agosto creció 0,8% respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, la serie tendencia-ciclo descendió 1,1% mensual.

La debilidad del sector también se reflejó en el comportamiento de los insumos. En comparación con agosto de 2025, el consumo de asfalto cayó 18,4%; yeso, 17%; cales, 13%; pisos y revestimientos cerámicos, 11,9%; artículos sanitarios de cerámica, 11,4%; ladrillos huecos, 9,7%; cemento pórtland, 8,1%; hierro redondo y aceros para la construcción, también 8,1%; y hormigón elaborado, 3%.

Además, del informe oficial surge que los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción alcanzaron los 375.158 en julio, último dato disponible, lo que implicó una caída interanual de 0,3%. En el acumulado de los primeros siete meses del año, en cambio, exhibieron una leve expansión de 0,1%.

Federico Tella, economista de Abeceb, dijo que agosto frenó la caída, pero no cambió la tendencia. “El repunte mensual desestacionalizado de ,4% es más un respiro que un rebote, ya que la actividad sigue 8% por debajo de mayo y la tendencia suma cuatro meses de caída”, concluyó.

Tella agregó que las expectativas suman alertas, ya que 9 de cada 10 constructoras privadas no esperan mejoras antes de noviembre. “Además, la mención de atrasos en la cadena de pagos saltó de 12,1% a 21,4% en un mes. Con el cierre del año en juego, la recuperación dependerá menos del ciclo y más de qué proyectos logren cerrar demanda, financiamiento, margen y plazo”, analizó el economista.