La inflación mayorista desaceleró en enero y fue 1,7%

La inflación mayorista inició el año con una suba de 1,7% en enero, lo que implicó una desaceleración frente al 2,4% de diciembre y volvió a ubicarse por debajo del Índice de Precios al Consumidor, que en el mismo mes fue de 2,9%.

El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su reporte del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM). Según el organismo, el incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) respondió el mes pasado a una suba de 1,7% en los productos nacionales y de 1,5% en los productos importados.

En términos interanuales, el índice registró un alza de 26,4%. Esto implicó la cuarta aceleración consecutiva en esa medición.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el nivel general fueron “Productos agropecuarios” (0,49%), “Alimentos y bebidas” (0,29%), “Productos refinados del petróleo” (0,14%), “Tabaco” (0,12%) y “Sustancias y productos químicos” (0,09%).

Al desagregar por grandes rubros, los productos primarios avanzaron 2,6%, impulsados por una suba de 4,1% en los agropecuarios, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica crecieron 1,4%. En el caso del petróleo crudo y gas, prácticamente no se registraron variaciones en el mes.

La economista Florencia Iragui, de LCG, señaló que “la inflación mayorista del mes de enero fue del 1,7% mensual, desacelerando 0,7 puntos porcentuales respecto al mes previo”. Sin embargo, advirtió que, pese a la moderación mensual, “por cuarto mes consecutivo la variación interanual se aceleró”, lo que muestra que la tendencia anual todavía no consolida una baja.

Según explicó, la desaceleración “estuvo explicada casi en su totalidad por la merma en los productos manufacturados y energía eléctrica”, que aumentaron 1,4% frente al 2,4% que habían registrado en diciembre. En contraste, los productos primarios avanzaron 2,6% en enero, con una leve aceleración respecto del mes previo.

Iragui también destacó que los productos importados subieron 1,5% mensual en un contexto de estabilidad cambiaria. “En promedio, el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo prácticamente igual durante enero; incluso en las puntas se observó una leve caída”, señaló. No obstante, subrayó que su impacto en el índice es acotado debido al “bajo peso relativo de los productos importados, en torno al 7% del IPIM”.

El Indec informó además que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, aumentó 1,6% mensual, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también subió 1,6% en enero.

A diferencia del IPC, que incluye bienes y servicios medidos a nivel consumidor final, el índice mayorista releva exclusivamente bienes comercializados en el mercado interno. La evolución de los precios de bienes continúa mostrando una dinámica más moderada que la de los servicios, que siguen presionando sobre la inflación minorista.