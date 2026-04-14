Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 14 de abril

El ministro de Economía Luis Caputo, en diálogo con LN+, reconoció que la inflación de marzo “puede dar un poco más alta” por el efecto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles y el componente de educación en el marco del inicio de las clases, en línea con las estimaciones de las consultoras privadas que ubican la variación del IPC del Indec por encima del 3% para el mes pasado.

Caputo Responde A Todo El Kirchnerismo Es El Infierno