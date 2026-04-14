Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 14 de abril
Ayer, la divisa oficial cerró a $1385 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1335,00Venta$1385,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1800,50
Dólar CCL
Venta$1467,09
Dólar MEP
Venta$1404,47
Dólar mayorista
Venta$1354,00
Euro
Compra$1535,00Venta$1635,00
El dólar oficial tuvo la semana pasada una tendencia a la baja y ayer volvió a descender. En este sentido, cerró el lunes a $1385 para la venta. Por su parte, el blue se ubicó en $1400 para la misma operación. Hoy se conocerá el índice de inflación de marzo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2389,26. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de lasblockchainmás utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
Caputo dijo que la inflación de marzo puede ser más alta que la de febrero
El ministro de Economía Luis Caputo, en diálogo con LN+, reconoció que la inflación de marzo “puede dar un poco más alta” por el efecto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles y el componente de educación en el marco del inicio de las clases, en línea con las estimaciones de las consultoras privadas que ubican la variación del IPC del Indec por encima del 3% para el mes pasado.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer a $1335 para la compra y a $1385 para la venta.
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